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    Мутко: «Оставим шанс, что Джикия восстановится к ЧМ-2018»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с травмой защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    Вчера 24-летний игрок повредил крестообразные связки в товарищеском матче и может не сыграть за сборную России на ЧМ-2018.

    «Хочется выразить сожаление, что Георгий получил травму на ровном месте. Мы следим за всеми сборниками, главный тренер с ними постоянно на связи.

    Но это спорт, к сожалению, такое происходит, что теряешь такого основополагающего игрока – похожая ситуация была с Ромой Зобниным. Посмотрим, как будет проходить восстановление, есть ли хоть какая-то надежда.

    Есть не только игровые связи, но и за пределами поля. Георгий очень коммуникабельный человек, играет важную роль в команде, вносит позитивную струю в коллектив. Не всегда только по игровым качествам нужно искать замену. Оставим ему какой-то шанс, что он восстановится и сможет вернуться», – отметил Мутко.

    Зобнин в прошлом году пропустил 5 месяцев из-за травмы колена, полученной в контрольной игре Россия – Венгрия (3:0).

    Источник: ТАСС

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    19.01.2018 20:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 01:25

      Мудько,тебе чё без работы не сидится? посадим...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 января 2018, 23:50

      Тебе какое дело, тебя отстранили, вот и свали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 19 января 2018, 22:34

      ...предлагаю начать сбор подписей за отстранение тов. Мудко от российского медиа пространства!!!!..а то иц май харт очень тук тук делает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 января 2018, 21:57

      Просьба не публиковать высказыванья мутко...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 19 января 2018, 20:33

      Ого,ни чё се,нормально так травмироваться на сборах...
      Здоровья джигитскому снежку(или как говорят шоколадки - таджикскому)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 января 2018, 20:12

      Захлопни пасть позорник

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 20:10

      ну дай Бог, будем надеяться.

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