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Мутко: «Оставим шанс, что Джикия восстановится к ЧМ-2018»

19 января 2018, 20:03
9

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с травмой защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Вчера 24-летний игрок повредил крестообразные связки в товарищеском матче и может не сыграть за сборную России на ЧМ-2018.

«Хочется выразить сожаление, что Георгий получил травму на ровном месте. Мы следим за всеми сборниками, главный тренер с ними постоянно на связи.

Но это спорт, к сожалению, такое происходит, что теряешь такого основополагающего игрока – похожая ситуация была с Ромой Зобниным. Посмотрим, как будет проходить восстановление, есть ли хоть какая-то надежда.

Есть не только игровые связи, но и за пределами поля. Георгий очень коммуникабельный человек, играет важную роль в команде, вносит позитивную струю в коллектив. Не всегда только по игровым качествам нужно искать замену. Оставим ему какой-то шанс, что он восстановится и сможет вернуться», – отметил Мутко.

Зобнин в прошлом году пропустил 5 месяцев из-за травмы колена, полученной в контрольной игре Россия – Венгрия (3:0).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Спартак Джикия Георгий Мутко Виталий
Комментарии (9)
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OfaZavr
1516381828
ну дай Бог, будем надеяться.
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Axe111
1516381965
Захлопни пасть позорник
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GoldPlayFIFARus9
1516383191
Ого,ни чё се,нормально так травмироваться на сборах... Здоровья джигитскому снежку(или как говорят шоколадки - таджикскому)
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77SAM
1516388250
Просьба не публиковать высказыванья мутко...
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Бубновский
1516390478
...предлагаю начать сбор подписей за отстранение тов. Мудко от российского медиа пространства!!!!..а то иц май харт очень тук тук делает
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Тraumtanzеr
1516395042
Тебе какое дело, тебя отстранили, вот и свали.
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koli4ka
1516400749
Мудько,тебе чё без работы не сидится? посадим...
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