Мутко: «Оставим шанс, что Джикия восстановится к ЧМ-2018»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с травмой защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Вчера 24-летний игрок повредил крестообразные связки в товарищеском матче и может не сыграть за сборную России на ЧМ-2018.

«Хочется выразить сожаление, что Георгий получил травму на ровном месте. Мы следим за всеми сборниками, главный тренер с ними постоянно на связи.

Но это спорт, к сожалению, такое происходит, что теряешь такого основополагающего игрока – похожая ситуация была с Ромой Зобниным. Посмотрим, как будет проходить восстановление, есть ли хоть какая-то надежда.

Есть не только игровые связи, но и за пределами поля. Георгий очень коммуникабельный человек, играет важную роль в команде, вносит позитивную струю в коллектив. Не всегда только по игровым качествам нужно искать замену. Оставим ему какой-то шанс, что он восстановится и сможет вернуться», – отметил Мутко.

Зобнин в прошлом году пропустил 5 месяцев из-за травмы колена, полученной в контрольной игре Россия – Венгрия (3:0).