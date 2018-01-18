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  • Комитет РФС по этике пригласит Джикию из-за твита о «шоколадках»

Комитет РФС по этике пригласит Джикию из-за твита о «шоколадках»

18 января 2018, 12:36
27

Член комитета РФС по этике Андрей Созин сообщил, что заседание 25 января посетит защитник «Спартака» Георгий Джикия.

– Когда точно пройдет заседание по делу Джикии?

– Видимо, 25 января. Другой даты я не слышал.

– Сам игрок будет приглашен на заседание?

– Думаю, что пригласим. Но мы все прекрасно понимаем, что Джикия находится на сборах. Видимо, приедет его представитель, этого будет вполне достаточно. У нас же не карательный орган.

Напомним, 13 января Джикия от имени «Спартака» опубликовал в официальном твиттере клуба видео, на котором назвал темнокожих одноклубников Луиса Адриано, Педро Рошу и Фернандо шоколадками, тающими на солнце.

Позже клуб удалил публикацию. По информации BBC, чемпионы России сделали это по требованию администрации президента Владимира Путина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Бразилия Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Роша Педро
Комментарии (27)
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spar57
1516269275
Теперь, мне, думаю, надо обижаться на снежинку, тающую в тепле или на весеннем солнце. Идиотизм!!!
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oyabun
1516269493
Между прочим, всё это происходящее является четким показателем того насколько наша страна сейчас в её нынешнем состоянии зависит от Запада.
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Vepras
1516269524
Так надо понимать, что звонок из администрации президента-это высшая форма правосудия ?, а билборды и ежедневный пиар самовыдвиженца в СМИ до официальной предвыборной агитации-это высшая форма демократии. Тогда наказание Джикии неотвратимо.
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Полная Канистра
1516269579
ну и хорошо скажи им что вы белые шоколадки пусть порадуются что исправился
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OldenVad
1516271369
Он же не сказал про цвет шоколадки, он сказал что таят как шоколад! Не надо искать зла там, где его нет!
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shinnik
1516273205
до чего мы докатились.. встали с колен,***.
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RedWhiteFans2
1516274468
Лучше бы приехали представители шоколадок и сказали бы что бы все от....лись от Джикии.
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Loxxam
1516276916
Спартак зря поддался провокации и удалил видео. Надо было стоять на своем. Шоколад тает на солнце и это факт. Как можно ассоциировать шоколад с цветом кожи? Вот те СМИ кто это делает пусть задаются вопросом не расисты ли они?
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aam
1516281842
Других проблем в РФС нет.
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OfaZavr
1516288252
ну вообще... еще не забудьте все силы направить на расследование этого беспрецедентного дела.
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