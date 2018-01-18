Комитет РФС по этике пригласит Джикию из-за твита о «шоколадках»

Член комитета РФС по этике Андрей Созин сообщил, что заседание 25 января посетит защитник «Спартака» Георгий Джикия.

– Когда точно пройдет заседание по делу Джикии?

– Видимо, 25 января. Другой даты я не слышал.

– Сам игрок будет приглашен на заседание?

– Думаю, что пригласим. Но мы все прекрасно понимаем, что Джикия находится на сборах. Видимо, приедет его представитель, этого будет вполне достаточно. У нас же не карательный орган.

Напомним, 13 января Джикия от имени «Спартака» опубликовал в официальном твиттере клуба видео, на котором назвал темнокожих одноклубников Луиса Адриано, Педро Рошу и Фернандо шоколадками, тающими на солнце.

Позже клуб удалил публикацию. По информации BBC, чемпионы России сделали это по требованию администрации президента Владимира Путина.