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    Комитет РФС по этике пригласит Джикию из-за твита о «шоколадках»

    Член комитета РФС по этике Андрей Созин сообщил, что заседание 25 января посетит защитник «Спартака» Георгий Джикия.

    – Когда точно пройдет заседание по делу Джикии?

    – Видимо, 25 января. Другой даты я не слышал.

    – Сам игрок будет приглашен на заседание?

    – Думаю, что пригласим. Но мы все прекрасно понимаем, что Джикия находится на сборах. Видимо, приедет его представитель, этого будет вполне достаточно. У нас же не карательный орган.

    Напомним, 13 января Джикия от имени «Спартака» опубликовал в официальном твиттере клуба видео, на котором назвал темнокожих одноклубников Луиса Адриано, Педро Рошу и Фернандо шоколадками, тающими на солнце.

    Позже клуб удалил публикацию. По информации BBC, чемпионы России сделали это по требованию администрации президента Владимира Путина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2018 12:36
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 января 2018, 18:15

      Комитет РФС по этике - это просто ФАС !

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 января 2018, 18:11

      - друзья!, думаю это - самый красноречивый и объективный ответ всем малификам, особенно - Захаровой...вот ссылка : http://fanat1k.ru/news-189898.php

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 января 2018, 18:10

      ну вообще... еще не забудьте все силы направить на расследование этого беспрецедентного дела.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 18 января 2018, 17:53

      Поговорите по Скайпу и хорош дергать игрока из-за необходимости отреагировать на критику ФИФА. Толерантные, блин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2018, 16:47

      показуха для ФИФА. С этими неграми уже хуже чем в армии перед приездом генерала.

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 18 января 2018, 16:24

      Других проблем в РФС нет.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 января 2018, 15:28

      А слабо джикии публично поцеловать этих шоколадных? По-европейски ) И нет проблем

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 18 января 2018, 15:01

      Спартак зря поддался провокации и удалил видео. Надо было стоять на своем. Шоколад тает на солнце и это факт. Как можно ассоциировать шоколад с цветом кожи? Вот те СМИ кто это делает пусть задаются вопросом не расисты ли они?

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 января 2018, 14:21

      Лучше бы приехали представители шоколадок и сказали бы что бы все от....лись от Джикии.

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 января 2018, 14:02

      Джикия должен подарить всем членам комитета белый молочный шоколад, ладно в Европе бездари, но мы то знаем что шоколад бывает разного цвета.

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