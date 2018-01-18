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Игнатьев покинул пост вице-президента «Торпедо»

18 января 2018, 06:43
1

Известный российский тренер Борис Игнатьев рассказал о своем уходе с поста вице-президента столичного «Торпедо». По его словам, такое решение руководство клуба не стало для него неожиданным.

В текущем сезоне после 17 туров «Торпедо» занимает во втором дивизионе зоны «Центр» третье место.

Напомним, что в сентябре минувшего года 75,51% акций «Торпедо» приобрел концерн «Россиум». Новым собственником клуба стал «МКБ-капитал», основная часть акций которого принадлежит «Россиуму». Кроме того, концерну принадлежит стадион имени Эдуарда Стрельцова, где «Торпедо» в сезоне-2017/18 провело два домашних матча.

– Я больше не являюсь сотрудником «Торпедо». Никаких предложений со стороны руководства клуба не поступило. Моя деятельность там закончилась, и официально я не работаю в «Торпедо».

– Вы встречались с президентом клуба Еленцевой?

– Именно с ней. Мы просто обсудили моменты моего ухода. Никаких других тем не затрагивали.

– Такое решение клуба стало для вас неожиданностью?

– Нет. Я приблизительно представлял, что так оно и будет.

– Не переживаете ли за судьбу «Торпедо»? Есть ли сейчас в совете директоров люди, близкие к футболу?

– Таких людей там нет. Никто из них никогда не занимался футбольной деятельностью.

– В таком случае, какими видите перспективы клуба?

– Хочу пожелать команде успехов. Давайте посмотрим, как у нее пойдут дела. Может быть, завтра в клуб приедет Моуринью. Это будет замечательный шаг.

Источник: Euro-football.ru
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Игнатьев Борис
Комментарии (1)
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Randy Ram
1527492883
звучит как-то удручающе...
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