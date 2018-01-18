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    Игнатьев покинул пост вице-президента «Торпедо»

    Известный российский тренер Борис Игнатьев рассказал о своем уходе с поста вице-президента столичного «Торпедо». По его словам, такое решение руководство клуба не стало для него неожиданным.

    В текущем сезоне после 17 туров «Торпедо» занимает во втором дивизионе зоны «Центр» третье место.

    Напомним, что в сентябре минувшего года 75,51% акций «Торпедо» приобрел концерн «Россиум». Новым собственником клуба стал «МКБ-капитал», основная часть акций которого принадлежит «Россиуму». Кроме того, концерну принадлежит стадион имени Эдуарда Стрельцова, где «Торпедо» в сезоне-2017/18 провело два домашних матча.

    – Я больше не являюсь сотрудником «Торпедо». Никаких предложений со стороны руководства клуба не поступило. Моя деятельность там закончилась, и официально я не работаю в «Торпедо».

    – Вы встречались с президентом клуба Еленцевой?

    – Именно с ней. Мы просто обсудили моменты моего ухода. Никаких других тем не затрагивали.

    – Такое решение клуба стало для вас неожиданностью?

    – Нет. Я приблизительно представлял, что так оно и будет.

    – Не переживаете ли за судьбу «Торпедо»? Есть ли сейчас в совете директоров люди, близкие к футболу?

    – Таких людей там нет. Никто из них никогда не занимался футбольной деятельностью.

    – В таком случае, какими видите перспективы клуба?

    – Хочу пожелать команде успехов. Давайте посмотрим, как у нее пойдут дела. Может быть, завтра в клуб приедет Моуринью. Это будет замечательный шаг.

    Источник: Euro-football.ru

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    18.01.2018 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 28 мая 2018, 10:34

      звучит как-то удручающе...

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