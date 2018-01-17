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«Сантос» 18 января решит, продавать ли Вериссимо «Спартаку»

17 января 2018, 18:04
7

Бразильский «Сантос» 18 января примет решение, продавать ли своего центрального защитника Лукаса Вериссимо в московский «Спартак». Об этом рассказал агент игрока Апаресидо Инасио.

– В понедельник у меня была встреча с президентом «Сантоса». Он решил взять паузу в переговорах. Сейчас «Сантос» решает, продавать Вериссимо или нет. В четверг мы должны получить ответ.

– Кто еще делал «Сантосу» официальные предложения о покупке?

– Только «Спартак», оба предложения «Сантос» отклонил. Еще два клуба из Италии и Англии звонили и спрашивали о Вериссимо, но без конкретных шагов.

– Сам футболист хочет уйти?

– Да, он хочет играть в Европе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Спартак
Комментарии (7)
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oyabun
1516202063
А ведь получается что никому кроме Спартака этот футболист и не нужен. И это настораживает. Ну, будем следить за новостями..
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OfaZavr
1516205768
ну если продолжат опять цену накручивать то нужно сворачивать эти переговоры пусть в своей Бразилии сидит вместе с жадным руководством.
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Сильвербой
1516207471
Перейдет в Спартак!
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Бубновский
1516211959
....вчерась приснился мне сон - на презентации вериссимо примеряет майку спартака под 15 номером!!!...счастлиииивый такой!!!!!
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Полная Канистра
1516213898
те 2 клуба что звонили как узнали что почём и отвалили а вот нам как бы не прогадать с этой сделкой
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