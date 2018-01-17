«Сантос» 18 января решит, продавать ли Вериссимо «Спартаку»

Бразильский «Сантос» 18 января примет решение, продавать ли своего центрального защитника Лукаса Вериссимо в московский «Спартак». Об этом рассказал агент игрока Апаресидо Инасио.

– В понедельник у меня была встреча с президентом «Сантоса». Он решил взять паузу в переговорах. Сейчас «Сантос» решает, продавать Вериссимо или нет. В четверг мы должны получить ответ.

– Кто еще делал «Сантосу» официальные предложения о покупке?

– Только «Спартак», оба предложения «Сантос» отклонил. Еще два клуба из Италии и Англии звонили и спрашивали о Вериссимо, но без конкретных шагов.

– Сам футболист хочет уйти?

– Да, он хочет играть в Европе.