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    «Сантос» 18 января решит, продавать ли Вериссимо «Спартаку»

    Бразильский «Сантос» 18 января примет решение, продавать ли своего центрального защитника Лукаса Вериссимо в московский «Спартак». Об этом рассказал агент игрока Апаресидо Инасио.

    – В понедельник у меня была встреча с президентом «Сантоса». Он решил взять паузу в переговорах. Сейчас «Сантос» решает, продавать Вериссимо или нет. В четверг мы должны получить ответ.

    – Кто еще делал «Сантосу» официальные предложения о покупке?

    – Только «Спартак», оба предложения «Сантос» отклонил. Еще два клуба из Италии и Англии звонили и спрашивали о Вериссимо, но без конкретных шагов.

    – Сам футболист хочет уйти?

    – Да, он хочет играть в Европе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2018 18:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 января 2018, 21:31

      те 2 клуба что звонили как узнали что почём и отвалили а вот нам как бы не прогадать с этой сделкой

      2
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 17 января 2018, 20:59

      ....вчерась приснился мне сон - на презентации вериссимо примеряет майку спартака под 15 номером!!!...счастлиииивый такой!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 января 2018, 19:44

      Перейдет в Спартак!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 19:16

      ну если продолжат опять цену накручивать то нужно сворачивать эти переговоры пусть в своей Бразилии сидит вместе с жадным руководством.

      11
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 17 января 2018, 18:14

      А ведь получается что никому кроме Спартака этот футболист и не нужен. И это настораживает. Ну, будем следить за новостями..

      10
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak > oyabun 17 января 2018, 18:24

      Скорее всего не нужен за такие деньги. В Италии и Англии такие игроки наверное стоят дешевле, поэтому скорее всего купят.

      3
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > SpartakSpartakSpartak 17 января 2018, 23:33

      главное,что бы заиграл...а не как отдельные товарищи,только в кассу за з/п бегать.

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