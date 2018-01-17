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  • Стадион «Калининград» откроется 22 марта матчем «Балтика» – «Шальке»

Стадион «Калининград» откроется 22 марта матчем «Балтика» – «Шальке»

17 января 2018, 17:25
14

Генеральный директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая раскрыл некоторые подробности открытия нового стадиона в Калининграде, который будет принимать встречи чемпионата мира-2018.

«Откроем стадион игрой против немецкого «Шальке». Идея пришла давно, переговоры велись, согласовывали детали. При помощи «Газпрома», который содействовал проведению игры, обо всем договорились. 22 марта состоится данный матч «Балтика» — «Шальке».

Рассматривались ли еще другие команды? Мы понимали изначально, что скорее всего договоримся, поэтому другие варианты не рассматривались. Подчеркну, что «Газпром» очень сильно помог. Потому что наш клуб оплачивает только проживание немецкой команды. А за остальные команды пришлось бы еще платить, а денег у нас для приглашения команд такого уровня нет.

Мы благодарны руководству Калининградской области, руководству «Газпрома», потому что это действительно будет праздник для всех болельщиков и всего калининградского футбола», – сказал Лепсая.

«Шальке» идет на третьем месте Бундеслиги.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Германия. Бундеслига Шальке-04 Балтика
Комментарии (14)
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dok66
1516203540
Калининград - европейский город , но на территории России ! Будет там команда европейского уровня ! А стадион на Острове - это символ КЛГ!
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Vlad_Tverskoy
1516205637
Вот это здорово!
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БекаMax
1516206025
Здорово
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Сильвербой
1516206389
Для болельщиков это конечно же будет праздник!
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alex1951
1516208801
Меня этот стадион больше интересует в плане игр ЧМ. Хочется праздника. О билетах на 3 игры позаботились. Заявка прошла.Тоже можно сказать и о Паспорте болельщика. Отель заказан. Теперь только терпение.Ждать июня.
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77SAM
1516209240
В добрый путь!
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kagorich
1516260458
Отличная новость, надо будет с детьми сходить.
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yarik1_78
1516468659
Газпрём притянул Шальке,те наверное долго плевались!
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афоня72
1516621365
Очень здорово! Главное чтобы еще потянули..
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