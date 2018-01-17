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    Стадион «Калининград» откроется 22 марта матчем «Балтика» – «Шальке»

    Генеральный директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая раскрыл некоторые подробности открытия нового стадиона в Калининграде, который будет принимать встречи чемпионата мира-2018.

    «Откроем стадион игрой против немецкого «Шальке». Идея пришла давно, переговоры велись, согласовывали детали. При помощи «Газпрома», который содействовал проведению игры, обо всем договорились. 22 марта состоится данный матч «Балтика» — «Шальке».

    Рассматривались ли еще другие команды? Мы понимали изначально, что скорее всего договоримся, поэтому другие варианты не рассматривались. Подчеркну, что «Газпром» очень сильно помог. Потому что наш клуб оплачивает только проживание немецкой команды. А за остальные команды пришлось бы еще платить, а денег у нас для приглашения команд такого уровня нет.

    Мы благодарны руководству Калининградской области, руководству «Газпрома», потому что это действительно будет праздник для всех болельщиков и всего калининградского футбола», – сказал Лепсая.

    «Шальке» идет на третьем месте Бундеслиги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2018 17:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 января 2018, 14:42

      Очень здорово! Главное чтобы еще потянули..

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 20 января 2018, 20:17

      Газпрём притянул Шальке,те наверное долго плевались!

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich 18 января 2018, 10:27

      Отличная новость, надо будет с детьми сходить.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 января 2018, 20:14

      В добрый путь!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 января 2018, 20:06

      Меня этот стадион больше интересует в плане игр ЧМ.
      Хочется праздника. О билетах на 3 игры позаботились.
      Заявка прошла.Тоже можно сказать и о Паспорте болельщика.
      Отель заказан. Теперь только терпение.Ждать июня.

      0
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      Рейтинг: +21

      mixa1972 > alex1951 17 января 2018, 20:32

      А почему на 3 игры? Последняя четвертая самая интересная

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > mixa1972 17 января 2018, 20:56

      Хорошо ,что откликнулся ,....
      Нам с другом ,там гид понадобится,
      я вполне серьезно! Я еще и служил там,когда ты родился)))
      Если можешь сообщи е-мейл ,спишемся ,а летом повеселимся...

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > alex1951 22 января 2018, 14:45

      Дай тебе бог здоровья, а то я по ходу в том же году родился, когда ты в армии служил!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > афоня72 22 января 2018, 15:04

      Спасибо на добром слове!
      Для нас с тобой 1972год с радостным оттенком.
      Ты появился,уже хорошо.Я дембельнулся,а это ващее что то с чем то))))

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 января 2018, 19:26

      Для болельщиков это конечно же будет праздник!

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      Рейтинг: +30

      БекаMax 17 января 2018, 19:20

      Здорово

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 17 января 2018, 19:13

      Вот это здорово!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 января 2018, 18:39

      Калининград - европейский город , но на территории России ! Будет там команда европейского уровня ! А стадион на Острове - это символ КЛГ!

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