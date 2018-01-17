Стадион «Калининград» откроется 22 марта матчем «Балтика» – «Шальке»

Генеральный директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая раскрыл некоторые подробности открытия нового стадиона в Калининграде, который будет принимать встречи чемпионата мира-2018.

«Откроем стадион игрой против немецкого «Шальке». Идея пришла давно, переговоры велись, согласовывали детали. При помощи «Газпрома», который содействовал проведению игры, обо всем договорились. 22 марта состоится данный матч «Балтика» — «Шальке».

Рассматривались ли еще другие команды? Мы понимали изначально, что скорее всего договоримся, поэтому другие варианты не рассматривались. Подчеркну, что «Газпром» очень сильно помог. Потому что наш клуб оплачивает только проживание немецкой команды. А за остальные команды пришлось бы еще платить, а денег у нас для приглашения команд такого уровня нет.

Мы благодарны руководству Калининградской области, руководству «Газпрома», потому что это действительно будет праздник для всех болельщиков и всего калининградского футбола», – сказал Лепсая.

«Шальке» идет на третьем месте Бундеслиги.