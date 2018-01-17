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    Газзаев покинул «Волгарь», специалист отправится работать в «Спартак»

    Астраханский «Волгарь» объявил о тренерской отставке. По собственному желанию пост покинул Юрий Газзаев, возглавлявший волжский коллектив с 2013 года.

    «Под его началом бело-синие достигли важных результатов. Был завоеван Кубок ФНЛ (сезон-2014/15) и обновлено высшее достижение в истории (в 2016 году команда заняла 4-е место в Первенстве ФНЛ и сыграла в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу).

    Футбольный клуб «Волгарь» от всей души благодарит Юрий Фарзуновича за плодотворное сотрудничество и желает дальнейших успехов в деле развития российского футбола!» – сказано в релизе клуба.

    По информации СМИ, Газзаев вскоре будет назначен на пост главного тренера владикавказского «Спартака».

    Источник: ФК «Волгарь»

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    17.01.2018 16:41
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