Газзаев покинул «Волгарь», специалист отправится работать в «Спартак»

Астраханский «Волгарь» объявил о тренерской отставке. По собственному желанию пост покинул Юрий Газзаев, возглавлявший волжский коллектив с 2013 года.

«Под его началом бело-синие достигли важных результатов. Был завоеван Кубок ФНЛ (сезон-2014/15) и обновлено высшее достижение в истории (в 2016 году команда заняла 4-е место в Первенстве ФНЛ и сыграла в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу).

Футбольный клуб «Волгарь» от всей души благодарит Юрий Фарзуновича за плодотворное сотрудничество и желает дальнейших успехов в деле развития российского футбола!» – сказано в релизе клуба.

По информации СМИ, Газзаев вскоре будет назначен на пост главного тренера владикавказского «Спартака».