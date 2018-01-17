Промес назвал Дзюбу и Зе Луиша футболистами разного типа

дзюба был!
зе луиш есть!вот и вся разница!
а так конечно считаю что Зе потехничнее будет,да и дриблинг у него,второй этаж тоже его тема,прыгает как рысь!
А тимоха научился корпусом закрывать,вот и вся техника!
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не смог сравнить Артема Дзюбу и Зе Луиша, так как считает их игроками разного типа. При этом он отметил, что форвард «Зенита» является сильным футболистом.
– Комментатор матчей РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли пошутил, что Зе Луиша в «Спартаке» мог бы заменить Дзюба.
– Это футболисты разного типа. Хотя я играл с Артемом, когда только пришел в «Спартак». Мы с Дзюбой не раз удачно комбинировали. Это сильный форвард.
– Осенью Зе Луиш получил травму мышц живота.
– Он и сам над этим посмеялся, да и вся команда много шутила! Но, конечно, все желали Зе выздоровления. «Спартаку» его не хватало.