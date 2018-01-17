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    Промес назвал Дзюбу и Зе Луиша футболистами разного типа

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не смог сравнить Артема Дзюбу и Зе Луиша, так как считает их игроками разного типа. При этом он отметил, что форвард «Зенита» является сильным футболистом.

    – Комментатор матчей РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли пошутил, что Зе Луиша в «Спартаке» мог бы заменить Дзюба.

    – Это футболисты разного типа. Хотя я играл с Артемом, когда только пришел в «Спартак». Мы с Дзюбой не раз удачно комбинировали. Это сильный форвард.

    – Осенью Зе Луиш получил травму мышц живота.

    – Он и сам над этим посмеялся, да и вся команда много шутила! Но, конечно, все желали Зе выздоровления. «Спартаку» его не хватало.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2018 07:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 17 января 2018, 11:40

      дзюба был!
      зе луиш есть!вот и вся разница!
      а так конечно считаю что Зе потехничнее будет,да и дриблинг у него,второй этаж тоже его тема,прыгает как рысь!
      А тимоха научился корпусом закрывать,вот и вся техника!

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 января 2018, 09:08

      Зюба пусть доживает век на свалке футбольной истории. А Зе - удачи... и голов уже побольше.

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