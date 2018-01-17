Промес назвал Дзюбу и Зе Луиша футболистами разного типа

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не смог сравнить Артема Дзюбу и Зе Луиша, так как считает их игроками разного типа. При этом он отметил, что форвард «Зенита» является сильным футболистом.

– Комментатор матчей РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли пошутил, что Зе Луиша в «Спартаке» мог бы заменить Дзюба.

– Это футболисты разного типа. Хотя я играл с Артемом, когда только пришел в «Спартак». Мы с Дзюбой не раз удачно комбинировали. Это сильный форвард.

– Осенью Зе Луиш получил травму мышц живота.

– Он и сам над этим посмеялся, да и вся команда много шутила! Но, конечно, все желали Зе выздоровления. «Спартаку» его не хватало.