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Промес назвал Дзюбу и Зе Луиша футболистами разного типа

17 января 2018, 07:16
3

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не смог сравнить Артема Дзюбу и Зе Луиша, так как считает их игроками разного типа. При этом он отметил, что форвард «Зенита» является сильным футболистом.

– Комментатор матчей РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли пошутил, что Зе Луиша в «Спартаке» мог бы заменить Дзюба.

– Это футболисты разного типа. Хотя я играл с Артемом, когда только пришел в «Спартак». Мы с Дзюбой не раз удачно комбинировали. Это сильный форвард.

– Осенью Зе Луиш получил травму мышц живота.

– Он и сам над этим посмеялся, да и вся команда много шутила! Но, конечно, все желали Зе выздоровления. «Спартаку» его не хватало.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (3)
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momwig_
1516169282
Зюба пусть доживает век на свалке футбольной истории. А Зе - удачи... и голов уже побольше.
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Vlad_Tverskoy
1516178452
дзюба был! зе луиш есть!вот и вся разница! а так конечно считаю что Зе потехничнее будет,да и дриблинг у него,второй этаж тоже его тема,прыгает как рысь! А тимоха научился корпусом закрывать,вот и вся техника!
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