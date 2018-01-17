Допинг-пробы, которых не оказалось в РУСАДА после запроса ФИФА, не принадлежат россиянам

В декабре 2017 года ФИФА на основании информации WADA запросила у РФС информацию по 19 допинг-пробам. В Российском антидопинговом агентстве не оказалось восьми из протоколов.

«Как оказалось, пробы не имеют отношение к россиянам. Большая часть была взята в чемпионате Украины и не у россиян, остальная – во время чемпионата мира-2012 среди девушек, в котором сборная России участия не принимала.

Поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации», – цитирует источник лицо, близкое к ситуации.

Ранее информатор ВАДА Григорий Родченков сказал, что уничтожит спорт в России на ближайшие пять лет.