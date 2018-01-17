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    Допинг-пробы, которых не оказалось в РУСАДА после запроса ФИФА, не принадлежат россиянам

    В декабре 2017 года ФИФА на основании информации WADA запросила у РФС информацию по 19 допинг-пробам. В Российском антидопинговом агентстве не оказалось восьми из протоколов.

    «Как оказалось, пробы не имеют отношение к россиянам. Большая часть была взята в чемпионате Украины и не у россиян, остальная – во время чемпионата мира-2012 среди девушек, в котором сборная России участия не принимала.

    Поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации», – цитирует источник лицо, близкое к ситуации.

    Ранее информатор ВАДА Григорий Родченков сказал, что уничтожит спорт в России на ближайшие пять лет.

    Источник: ТАСС

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    17.01.2018 01:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 января 2018, 11:56

      Не знают уже к чему дое,,,ся ******!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 января 2018, 11:01

      Вот извращенцы,эти wada -даже на фекалиях решили нагадить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 января 2018, 05:30

      По любому будут виноваты русские.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 17 января 2018, 05:01

      лоханулся Иуда, совсем заврался, уже в наглую пургу "гонит", главное чтобы взброс сделать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 января 2018, 04:20

      Дожили, уже и мочу у украинцев украли, воруют все подряд.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 января 2018, 03:50

      А чинуши языки в опы засунули и притихли) Это не Родченков уничтожит наш спорт, а недееспособные спортивные функционеры-казнокрады.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 января 2018, 01:37

      Да пошлите их на х..... Дайте нам пробы, которых у вас нет. По графу Голенищеву -Кутузову, мордой и в Г..-но .

      1
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      Рейтинг: +87

      Elektronua 17 января 2018, 01:24

      Это как отказаться от прохождения на алкотестере... равносильно признания вины

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 января 2018, 01:19

      ..............

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