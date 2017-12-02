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    • Родченков пообещал уничтожить спорт в России на ближайшие пять лет

    Родченков пообещал уничтожить спорт в России на ближайшие пять лет

    Информатор ВАДА Григорий Родченков пообещал уничтожить российский спорт на ближайшие пять лет.

    «Борьба с допингом мне совершенно похер. Что меня бесит, – это что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда начинает вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты.

    Когда там один козел сказал, что будем менять директора лаборатории – он меня терпеть не мог, – то ему ВАДА сказало: хорошо, только директора лаборатории будем назначать мы, возможно, он не из России. То есть я, конечно, сукин сын, но я все-таки свой сукин сын.

    Я сделаю так, что у меня будет сто проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!», — сказал Родченков.

    Напомним, ранее он пообещал предоставить ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами.

    Генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.

    Источник: НТВ

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    02.12.2017 20:10
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    Комментарии (78)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    GoLenaStop
    1512242728
    Вместе все должны быть, и инородное тело вовремя отвергать... Дерьма в любом спорте много, старое ворошить не надо... Лучше смыть. За честь страны ! До упора!!!
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    Алекc
    1512248447
    вот гнида!
    Ответить
    GoLenaStop
    1512249592
    Предлагаю на ЧМ-2018 провести допинг контроль ВСЕХ игроков каждого матча. Всё зафиксировать. И озвучить. Ха! Игра за футбол становится круче воины в Сирии.. Хорош спать! Россия, подъём!
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    IVANRUS777
    1512250867
    Вот он-настоящий враг народа! Надеюсь эту паскуду настигнет кара, он заслужил. За паралимпийцев особенно обидно...не по человечески это, хотя что западу известно о человечности.
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    romvad
    1512261384
    Начнем с того, что верить НТВ - себя не уважать. Остальное время покажет.
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    Snek
    1512263801
    что мертво, умереть не может
    Ответить
    kykyi
    1512274319
    Что то Бомбардир начал часто ссылаться. то на НТВ, то на "Параша Тудей". Бомбардир то же взяли в оборот или так, для большего числа кликов.
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    OfaZavr
    1512293003
    завелся пакость и гадит ,гадит и яд льет. Надеюсь ему воздастся за всю клевету и гадости какие говорит и делает.
    Ответить
    Финт
    1513454933
    Как уже сообщало EADaily, газета The New York Times (NYT) опубликовала выдержки из якобы дневника Родченкова, которые он делал перед Олимпийскими играми в Сочи, рассказав о специальном коктейле «Дюшес» («коктейль Родченкова»). Как отмечает издание, эти записи могут лечь в основу отстранения сборной России от следующей Олимпиады. Парень тупо соскучился по коктейлю "Полоний"!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694991817
    numo527909
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