Родченков пообещал уничтожить спорт в России на ближайшие пять лет

Информатор ВАДА Григорий Родченков пообещал уничтожить российский спорт на ближайшие пять лет.

«Борьба с допингом мне совершенно похер. Что меня бесит, – это что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда начинает вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты.

Когда там один козел сказал, что будем менять директора лаборатории – он меня терпеть не мог, – то ему ВАДА сказало: хорошо, только директора лаборатории будем назначать мы, возможно, он не из России. То есть я, конечно, сукин сын, но я все-таки свой сукин сын.

Я сделаю так, что у меня будет сто проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!», — сказал Родченков.

Напомним, ранее он пообещал предоставить ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами.

Генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.