Агент нападающего «Кальяри» – о ЦСКА: «Не могу исключать ни один сценарий»

Сандро Стемперини, агент северокорейского нападающего «Кальяри» Хан Кван Сона, прокомментировал интерес со стороны ЦСКА.

«Я не обладаю информацией об интересе ЦСКА, хотя, надо признать, новости об этом приносят мне удовольствие.

Мой клиент сосредоточен на том, чтобы проявить себя в Италии.

Интересен ли ему вариант с РФПЛ? Не могу исключать ни один сценарий», — сказал агент 19-летнего форварда.

Сон выступает за «Перуджу» на правах аренды. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах Серии Б, не отметившись результативными действиями.