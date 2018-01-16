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    Агент нападающего «Кальяри» – о ЦСКА: «Не могу исключать ни один сценарий»

    Сандро Стемперини, агент северокорейского нападающего «Кальяри» Хан Кван Сона, прокомментировал интерес со стороны ЦСКА.

    «Я не обладаю информацией об интересе ЦСКА, хотя, надо признать, новости об этом приносят мне удовольствие.

    Мой клиент сосредоточен на том, чтобы проявить себя в Италии.

    Интересен ли ему вариант с РФПЛ? Не могу исключать ни один сценарий», — сказал агент 19-летнего форварда.

    Сон выступает за «Перуджу» на правах аренды. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах Серии Б, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Sport24

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    16.01.2018 23:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 января 2018, 14:21

      надо на ихнего кима надавить, а то ишь к буржуям захотел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 17 января 2018, 01:03

      Какая желтизна!

      0
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