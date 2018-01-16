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    Клубы не поддержали предложение Федуна о сокращении команд и изменении формата РФПЛ

    Клубы РФПЛ негативно отнеслись к предложению главы совета директоров «Спартака» Леонида Федуна по реформированию лиги. Ранее президент красно-белых выступил за сокращение количества команд в чемпионате до 14 и разделение их на две семерки.

    «Надо внимательно изучить предложения Леонида Арнольдовича Федуна. Там три вопроса. Инициативы об изменении формата Кубка России и выплатах по механизму солидарности все клубы поддержали. Эти вопросы поручены рабочей группе. Клубы поддержали решение, что эту группу возглавит Наиль Измайлов, так как инициатива исходит от «Спартака». Клубам дано поручение, чтобы они представили своих кандидатов для работы в этой группе. И эта группа представит свои соображения по поводу предложений Федуна на собрании.

    Что касается инициативы Леонида Арнольдовича по изменению формата РФПЛ, то клубы не поддерживают. Считают, что пока мы не готовы. Но это хорошее подспорье для топ-клубов с точки зрения финансовой составляющей. Но все понимают, что пока рано», – сказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2018 16:43
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 17 января 2018, 11:56

      то что про сокращение не поддержат было очевидно. Ведь там большинство тех кому это не выгодно.
      Посмотрим что с остальными вещами будет на выходе. В любом случае это хоть какое то движение.

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 января 2018, 23:09

      на весну-осень лучше снова переходите,выдумщики..

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 22:43

      Спартак - чемпион, но с этим предложением господин Федун идите в мандун.

      0
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      Рейтинг: -27

      yehq.386098 16 января 2018, 19:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

      -6
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 16 января 2018, 19:50

      Хоть два предложения поддержали! А семерки выгодны только топ клубам для сбора аншлагов, но тут второй момент...я не думаю что будет круто смотреть дерби так часто... запал у болел и игроков пройдет, а сейчас с нетерпеньем ждешь три дерби каждый круг и вроде норм.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 января 2018, 18:43

      Сокращать число клубов точно не стоит!!!

      4
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      Рейтинг: +21

      Сергей1990 16 января 2018, 18:20

      2 из 3 уже хорошо. По лиге вопрос самый трудный, тут нужно сто раз все проверить и обдумать.

      0
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 16 января 2018, 18:17

      Реформа произойдет приказом сверху, иначе халява не кончится никогда.

      3
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 16 января 2018, 18:14

      Преждевременное предложение. Забываем всегда, что ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕМУ( Хотели сделать лучше,а получилось как всегда,хуже).

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 января 2018, 18:03

      Хоть по Кубку вопрос сдвинется, а то вообще болото стало.

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