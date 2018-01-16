Клубы не поддержали предложение Федуна о сокращении команд и изменении формата РФПЛ

Клубы РФПЛ негативно отнеслись к предложению главы совета директоров «Спартака» Леонида Федуна по реформированию лиги. Ранее президент красно-белых выступил за сокращение количества команд в чемпионате до 14 и разделение их на две семерки.

«Надо внимательно изучить предложения Леонида Арнольдовича Федуна. Там три вопроса. Инициативы об изменении формата Кубка России и выплатах по механизму солидарности все клубы поддержали. Эти вопросы поручены рабочей группе. Клубы поддержали решение, что эту группу возглавит Наиль Измайлов, так как инициатива исходит от «Спартака». Клубам дано поручение, чтобы они представили своих кандидатов для работы в этой группе. И эта группа представит свои соображения по поводу предложений Федуна на собрании.

Что касается инициативы Леонида Арнольдовича по изменению формата РФПЛ, то клубы не поддерживают. Считают, что пока мы не готовы. Но это хорошее подспорье для топ-клубов с точки зрения финансовой составляющей. Но все понимают, что пока рано», – сказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.