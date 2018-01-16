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  • Клубы не поддержали предложение Федуна о сокращении команд и изменении формата РФПЛ

Клубы не поддержали предложение Федуна о сокращении команд и изменении формата РФПЛ

16 января 2018, 16:43
23

Клубы РФПЛ негативно отнеслись к предложению главы совета директоров «Спартака» Леонида Федуна по реформированию лиги. Ранее президент красно-белых выступил за сокращение количества команд в чемпионате до 14 и разделение их на две семерки.

«Надо внимательно изучить предложения Леонида Арнольдовича Федуна. Там три вопроса. Инициативы об изменении формата Кубка России и выплатах по механизму солидарности все клубы поддержали. Эти вопросы поручены рабочей группе. Клубы поддержали решение, что эту группу возглавит Наиль Измайлов, так как инициатива исходит от «Спартака». Клубам дано поручение, чтобы они представили своих кандидатов для работы в этой группе. И эта группа представит свои соображения по поводу предложений Федуна на собрании.

Что касается инициативы Леонида Арнольдовича по изменению формата РФПЛ, то клубы не поддерживают. Считают, что пока мы не готовы. Но это хорошее подспорье для топ-клубов с точки зрения финансовой составляющей. Но все понимают, что пока рано», – сказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Прядкин Сергей Федун Леонид
Комментарии (23)
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Татарин за ЦСКА
1516110415
Я тоже поддержу клубы и нет смысла сокращать состав клубов,а вот про "семёрки" интересное предложение
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Vlad_Tverskoy
1516111016
наоборот надо увеличивать,интересней будет!в нашей стране и аутсайдеры крутые игры выдают!нет такого чтобы проигрывали 8-0 постоянно.побольше бы спонсоров в регионы! Другое дело что футбол очень очень дорогое удовольствие,и даже крупные предприятия и холдинги не могут себе позволить содержать команду! только вчера про Торпедо Московское смотрел,команду взяли новые ребята вот только нужна им территория рядом с стадионом а сама команда как дополнение! днем ребята монолитчики будум многоэтажки новые заливать а вечером мяч гонять чтобы прокуратура не заинтересовалась
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insider_retro
1516111552
Начали обсуждать различные вопросы - это уже хорошо... Надеюсь, что в коллективных переговорах обозначатся и урегулируются вопросы действительно важные для лиги и значимые для нашего футбола!!!..
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Vratarь
1516112355
Ну, хоть тут-то разум возобладал! Выдохнем, други!
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Одинокий волк Маквейд
1516114377
Это как сытому бюджетнику предложить заняться бизнесом. Его и так неплохо кормят.
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Garrincha58
1516114503
дураки! Федун дело говорит
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Сибирь за Спартак
1516115012
Хоть по Кубку вопрос сдвинется, а то вообще болото стало.
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AlfavitЪ
1516115869
Реформа произойдет приказом сверху, иначе халява не кончится никогда.
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Сильвербой
1516117388
Сокращать число клубов точно не стоит!!!
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yehq.386098
1516121555
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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