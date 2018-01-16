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    Инуи, Ибаи Гомес и Суарес претендуют на звание лучшего игрока Примеры в декабре

    Пресс-служба испанской Ла Лиги опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Испании в декабре. В их число вошли форвард «Барселоны» Луис Суарес, полузащитник «Эйбара» Такаши Инуи и полузащитник «Алавеса» Ибаи Гомес.

    В декабре 28-летний Гомес провел четыре матча, в которых забил четыре гола, в том числе сделал хет-трик в матче с «Жироной» (3:2). 29-летний Инуи забил три гола также в четырех матчах, а 30-летний Суарес – пять, в том числе гол в ворота мадридского «Реала» (3:0).

    Источник: Twitter

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    16.01.2018 09:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 20:36

      однозначно суарес !

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 января 2018, 10:58

      Лучший игрок в Примере, ну это очевидно по статистике гол+пас

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