Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шустер: «Зидан рассматривает вариант с Роналду на скамейке запасных»

    Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер видит проблемы, которые испытывает в «Королевском клубе» Зинедин Зидан в текущем сезоне.

    «Думаю, в голове у Зидана есть вариант, по которому Криштиану оказался бы на скамейке запасных. Но как это объяснить звезде команды? Это не так просто.

    Зидану нужно проанализировать, каковы реальные проблемы. Например, малое количество забитых голов. Если ваш лучший бомбардир забил всего четыре мяча, то это проблема», – цитирует Шустера ESPN.

    В текущем сезоне после первого круга «Реал» идет на четвертом месте в турнирной таблице испанской Примеры.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2018 08:34
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 января 2018, 01:05

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Влаан 16 января 2018, 15:08

      Бензема продать а Роналду на лавку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 января 2018, 11:08

      Пришло время избавиться от Роналду! Он портит атмосферу в команде, да и вообще слишком много на себя берёт, а толку - 0.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 16 января 2018, 10:51

      я думаю правильное решение, на его место Асенсио, а вместо бензема - Майораль, и вернутся к схеме 4-3-3

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 января 2018, 10:14

      в том году это применялось и в итоге к решающим матчам криштиану подошел на пике формы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 января 2018, 09:40

      Попробовать стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 января 2018, 09:36

      Правда, проблема то что его надо уговорить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 16 января 2018, 09:23

      Может Роналду это пойдёт на пользу. Всё равно не забивает, по сути бесполезен.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11