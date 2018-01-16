Шустер: «Зидан рассматривает вариант с Роналду на скамейке запасных»

Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер видит проблемы, которые испытывает в «Королевском клубе» Зинедин Зидан в текущем сезоне.

«Думаю, в голове у Зидана есть вариант, по которому Криштиану оказался бы на скамейке запасных. Но как это объяснить звезде команды? Это не так просто.

Зидану нужно проанализировать, каковы реальные проблемы. Например, малое количество забитых голов. Если ваш лучший бомбардир забил всего четыре мяча, то это проблема», – цитирует Шустера ESPN.

В текущем сезоне после первого круга «Реал» идет на четвертом месте в турнирной таблице испанской Примеры.