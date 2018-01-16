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Моуринью: «На данный момент все зависит только от «Сити»

16 января 2018, 08:17
3

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил футболистов «Сток Сити», которые старались играть на равных в футбол с его командой в матче 23-го тура АПЛ.

«Сток Сити» пополнили игроки, которые способны играть в футбол. Сегодня они не побоялись продемонстрировать это нам, создав определенные проблемы в первом тайме для нас.

Я не смотрел, как «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», для нас это ничего не меняет. Преимущество «горожан» по-прежнему очень велико, оно практически не поменялось.

На данный момент все зависит только от «Сити», – сказал Моуринью после матча.

Матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити» завершился со счетом 3:0.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Сток Сити Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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Cules2013
1516082681
Всё так. А то, как говорится, "узнаю брата Колю": стоило наконец-то Сити проиграть, как все помои, что бережно копились весь первый круг АПЛ, вылились под дружные крики "Ура". Да Ливерпуль просто уничтожил Сити, Клопп побил Гвардиолу, и вообще я бы не стал ставить на чемпионство горожан. Понеслась, жара, так долго бедные ждали, вот оно, свершилось. Во-первых, что за хайп? Я матч смотрел, Сити сыграл не очень, но при том, что Ливерпуль выложился на все 100, счёт 4-3, и вполне мог быть 4-4. Проще говоря, Сити в своей чуть ли не худшей игре сезона, на выезде, лишь чуток уступал пыжащемуся изо все сил Ливерпулю. Во-вторых, то же, что и во-первых. У Сити по-прежнему большой отрыв ото всех, от МЮ 12 очков. Если вы смотрите, как сейчас играют МЮ и Челси, то поймёте, что никакой угрозы чемпионству Сити пока что не видится. Челси вообще в последних 5 матчах 3 раза сыграл по 0-0. Мю тоже включил ничейный режим. В ТТХ и Арсенал я не верю, как и в Ливерпуль. Они уже много лет подряд подтверждают тезис о том, что для победы в АПЛ им банально не хватает стабильности. С чего бы это вдруг, что-то изменилось. Те, кто тут кричат на эмоциях, что Клопп гений, надо вспомнить, что победу свою Ливерпуль сделал буквально за 10 мин. во втором тайме, исключительно благодаря тому, что защитники и вратарь выкатывали мяч на ногу нападающим прямо перед своими воротами. В защите у красных тот же проходной двор, и ближе к концу матча они подсели и разом пропустили два мяча, и чуть и не третий. Ничего не напоминает? Типа матчей с Севильей, Уотфордом или Арсеналом по 3-3. Команда просто поднапряглась в одном конкретном матче. Проблемы те же. Шум из ничего.
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Димон Лебяга
1516083111
борьба за вторую строчку
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Sedoi_Goblin
1516118378
Лёд тронулся,господа присяжные заседатели! Лёд тронулся! P.S. в матче с Ньюкаклом коленочки могут и трясонуть у них...
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