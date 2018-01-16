Моуринью: «На данный момент все зависит только от «Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил футболистов «Сток Сити», которые старались играть на равных в футбол с его командой в матче 23-го тура АПЛ.

«Сток Сити» пополнили игроки, которые способны играть в футбол. Сегодня они не побоялись продемонстрировать это нам, создав определенные проблемы в первом тайме для нас.

Я не смотрел, как «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», для нас это ничего не меняет. Преимущество «горожан» по-прежнему очень велико, оно практически не поменялось.

На данный момент все зависит только от «Сити», – сказал Моуринью после матча.

Матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити» завершился со счетом 3:0.