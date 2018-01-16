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Манчестер Юнайтед - Сток Сити

15.01.2018, Понедельник, 23:00 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: МАТЧ ТВ Англия. Премьер-лига, 23 тур Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
4 тур
9 сентября, суббота 19:30 Сток Сити 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
21 января, суббота 18:00 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед
7 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити
18 тур
26 декабря, суббота 15:45 Сток Сити 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 15:45 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед
14 тур
2 декабря, вторник 22:45 Манчестер Юнайтед 2:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
1 февраля, суббота 19:00 Сток Сити 2:1 Манчестер Юнайтед
9 тур
26 октября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Сток Сити
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
18 декабря, среда 23:45 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
14 апреля, воскресенье 17:05 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
8 тур
20 октября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 4:2 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 января, вторник 23:59 Манчестер Юнайтед 2:0 Сток Сити
6 тур
24 сентября, суббота 20:30 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
4 января, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Сток Сити
9 тур
24 октября, воскресенье 16:30 Сток Сити 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
38 тур
9 мая, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 4:0 Сток Сити
7 тур
26 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
19 тур
26 декабря, пятница 15:45 Сток Сити 0:1 Манчестер Юнайтед
13 тур
15 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 5:0 Сток Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 16 января 2018, 17:15

    ожидаемая победа МЮ, догоняйте МС!!!

    0
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    Рейтинг: +12

    Genius89 16 января 2018, 09:26

    Манчестер молодец!

    1
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 15 января 2018, 22:29

    3:1

    -1
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    Рейтинг: +206

    КАМПОСТЕР1 15 января 2018, 19:46

    хоть со Стоком смогут сыграть в атаку интересно, надеюсь на крупную победу дьяволов

    1
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    Рейтинг: +46

    semenov m 15 января 2018, 14:47

    П1 ТМ 2,5

    0
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    Рейтинг: +14769

    kykyi 15 января 2018, 11:52

    Глори, глори МЮ!

    2
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