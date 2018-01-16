Манчестер Юнайтед - Сток Сити

ожидаемая победа МЮ, догоняйте МС!!!
|4 тур
|9 сентября, суббота
|19:30
|Сток Сити
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|4 тур
|9 сентября, суббота
|19:30
|Сток Сити
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|22 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Сток Сити
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|14:00
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Сток Сити
|24 тур
|2 февраля, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Сток Сити
|18 тур
|26 декабря, суббота
|15:45
|Сток Сити
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|20 тур
|1 января, четверг
|15:45
|Сток Сити
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|14 тур
|2 декабря, вторник
|22:45
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Сток Сити
|24 тур
|1 февраля, суббота
|19:00
|Сток Сити
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|9 тур
|26 октября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|3:2
|Сток Сити
|1/4 финала
|18 декабря, среда
|23:45
|Сток Сити
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|33 тур
|14 апреля, воскресенье
|17:05
|Сток Сити
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|8 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|4:2
|Сток Сити
|23 тур
|31 января, вторник
|23:59
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Сток Сити
|6 тур
|24 сентября, суббота
|20:30
|Сток Сити
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|22 тур
|4 января, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Сток Сити
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|16:30
|Сток Сити
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|38 тур
|9 мая, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|4:0
|Сток Сити
|7 тур
|26 сентября, суббота
|18:00
|Сток Сити
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|19 тур
|26 декабря, пятница
|15:45
|Сток Сити
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|13 тур
|15 ноября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|5:0
|Сток Сити
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|38
|32
|4
|2
|106:27
|+79
|100
|2.
|Манчестер Юн
|38
|25
|6
|7
|68:28
|+40
|81
|3.
|Тоттенхэм
|38
|23
|8
|7
|74:36
|+38
|77
|4.
|Ливерпуль
|38
|21
|12
|5
|84:38
|+46
|75
|5.
|Челси
|38
|21
|7
|10
|62:38
|+24
|70
|6.
|Арсенал
|38
|19
|6
|13
|74:51
|+23
|63
|7.
|Бернли
|38
|14
|12
|12
|36:39
|-3
|54
|8.
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|44:58
|-14
|49
|9.
|Лестер
|38
|12
|11
|15
|56:60
|-4
|47
|10.
|Ньюкасл
|38
|12
|8
|18
|39:47
|-8
|44
|11.
|Кристал Пэлас
|38
|11
|11
|16
|45:55
|-10
|44
|12.
|Борнмут
|38
|11
|11
|16
|45:61
|-16
|44
|13.
|Вест Хэм
|38
|10
|12
|16
|48:68
|-20
|42
|14.
|Уотфорд
|38
|11
|8
|19
|44:64
|-20
|41
|15.
|Брайтон
|38
|9
|13
|16
|34:54
|-20
|40
|16.
|Хаддерсфилд
|38
|9
|10
|19
|28:58
|-30
|37
|17.
|Саутгемптон
|38
|7
|15
|16
|37:56
|-19
|36
|18.
|Суонси
|38
|8
|9
|21
|28:56
|-28
|33
|19.
|Сток Сити
|38
|7
|12
|19
|35:68
|-33
|33
|20.
|Вест Бромвич
|38
|6
|13
|19
|31:56
|-25
|31
ожидаемая победа МЮ, догоняйте МС!!!
Манчестер молодец!
3:1
хоть со Стоком смогут сыграть в атаку интересно, надеюсь на крупную победу дьяволов
П1 ТМ 2,5
Глори, глори МЮ!