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Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 15 января 2018
Манчестер Юнайтед
15.01.2018, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
9'
Л. Валенсия
38'
А. Марсьяль
72'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сток Сити
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Марсьяль
72'
68'
Желтая карточка
С. Айрленд
Желтая карточка
Р. Лукаку
67'
Желтая карточка
Д. Лингард
63'
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
П. Погба
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
П. Погба
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
4
Джонс
6
Смоллинг
23
Шоу
8
Погба
18
Матич
25
Валенсия
77
Лингард
64
Мата
9
Лукаку
9
Марсьяль
4-3-1-2
1
Батлэнд
26
Бауэр
4
Мартинс-Инди
14
Тимон
4
Зума
24
Флетчер
7
Аллен
7
Айрленд
10
Шакири
15
Крауч
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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