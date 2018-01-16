«Краснодар» ищет центрального защитника; в сфере интересов – игроки из «Порту» и СПАЛа

Футбольный журналист Нобель Арустамян рассказал о работе на трансферном рынке «Краснодара». Южане, по словам блогера, ведут поиски центрального защитника.

«У «Краснодара» есть проблема с центральным защитником. Мы все знаем, что Андреас Гранквист, скорее всего, команду летом покинет, и нужен будет новый столп обороны. Есть две фамилии, которые интересны клубу и по которым ведется определенная работа.

Первый вариант пока менее реалистичен — мексиканец из «Порту» Диего Рейес. У него контракт истекает через полгода, и идут переговоры по этому футболисту. Это попытка прощупать почву.

Другой игрок — Бартош Саламон из сборной Польши и клуба СПАЛ. Трансфер поляка принадлежит «Кальяри». Здесь более серьезные переговоры между «Краснодаром» и агентами футболиста. Вполне возможно, что будет даже не летний трансфер, а зимний. Сумма выкупа адекватная для российского рынка», – сказал Арустамян.

«Краснодар» в РФПЛ идет четвертым.