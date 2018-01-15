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    Spiegel: Месси забирает себе деньги, вырученные с благотворительных матчей

    Испанская налоговая полиция продолжает собирать информацию о возможных правонарушениях нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Так, теперь аргентинца подозревают в махинациях с благотворительными матчами.

    Следователи выявили схему под управлением футболиста, которая предполагает периодическое проведение благотворительных матчей. Их Месси действительно проводит и, как выяснила полиция, часть вырученных средств не направляет в фонды, а забирает себе.

    Испанские налоговики уже несколько лет работают по форварду каталонцев.

    Источник: Spiegel

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    15.01.2018 22:26
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 16 января 2018, 20:09

      В начале текста "полиция подозревает". В конце - "полиция выяснила". Так она еще подозревает или уже выяснила? То и другое одновременно невозможно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 16 января 2018, 19:52

      Жадный карлик по ходу... Что бы не говорили про Роналду, а в плане этого он красавчик!!!

      0
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      Рейтинг: +191

      Juic 16 января 2018, 18:55

      По логике околоспортивных организаций типа WADA и журналистов подозрения хватает в качестве доказательств))))))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 16:51

      новость шлак !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 16 января 2018, 10:52

      Лажа какая-то.
      Во-первых - ПОДОЗРЕВАЕТСЯ! В этой толерастической европе ничего не слышали о презумпции невиновности?
      Во-вторых - неудивительно, что при их политической ситуации - все пытаются копать под самую известную каталонскую достопримечательность - ФК Барселона.
      В-третьих - на Месси это непохоже, да и незачем ему это!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +191

      Juic > Sterh 16 января 2018, 18:57

      >>В этой толерастической европе ничего не слышали о презумпции невиновности?

      Ты о чём??? Вспомни допинговые скандалы от WADA с российской сборной - статей в СМИ и подозрений может быть достаточно.

      1
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 16 января 2018, 07:13

      Общая сумма пожертвований Криштиану Роналду на благотворительные цели уже превысила 10 миллионов евро. В частности, нападающий мадридского "Реала" полностью отдал 600 тысяч евро, полагающихся ему за выигрыш Лиги чемпионов-2016. Эту сумму он перевел благотворительному фонду ООН.
      И кто из них п******?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > sochi-2013 16 января 2018, 16:51

      кристинка конечно потому что это новость про месси полный шлак !

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 16 января 2018, 05:23

      Что скажут фанаты теперь? За Реал будите теперь болеть?)

      -1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 января 2018, 05:15

      Про погоду есть что нибудь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 января 2018, 00:39

      Просто чушь.......такие новости это грязь .......никогда не поверю.........

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 00:06

      Неприятная инфа. Если это правда, то...слов нет, кумиры х..вы

      2
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