Spiegel: Месси забирает себе деньги, вырученные с благотворительных матчей

В начале текста "полиция подозревает". В конце - "полиция выяснила". Так она еще подозревает или уже выяснила? То и другое одновременно невозможно.
Испанская налоговая полиция продолжает собирать информацию о возможных правонарушениях нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Так, теперь аргентинца подозревают в махинациях с благотворительными матчами.
Следователи выявили схему под управлением футболиста, которая предполагает периодическое проведение благотворительных матчей. Их Месси действительно проводит и, как выяснила полиция, часть вырученных средств не направляет в фонды, а забирает себе.
Испанские налоговики уже несколько лет работают по форварду каталонцев.