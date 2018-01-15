Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Spiegel: Месси забирает себе деньги, вырученные с благотворительных матчей

Spiegel: Месси забирает себе деньги, вырученные с благотворительных матчей

15 января 2018, 22:26
39

Испанская налоговая полиция продолжает собирать информацию о возможных правонарушениях нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Так, теперь аргентинца подозревают в махинациях с благотворительными матчами.

Следователи выявили схему под управлением футболиста, которая предполагает периодическое проведение благотворительных матчей. Их Месси действительно проводит и, как выяснила полиция, часть вырученных средств не направляет в фонды, а забирает себе.

Испанские налоговики уже несколько лет работают по форварду каталонцев.

Источник: Spiegel
Испания. Примера Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lester84
1516045175
А он точно аргентинец, а не еврей? Ведь не первый раз уже его берут за жопу за финансовые махинации
Ответить
Freyk
1516045307
Ерунда какая-то. Скорее всего, если такие деньги он и забирает, то только на оплату организации самого матча (аренда стадиона, инфраструктуры и т.д. и т.п.). Это нормальная практика, что благотворительные организации часть доходов тратят на поддержание собственного существования.
Ответить
Патронташ
1516045331
"Испанские налоговики уже несколько лет работают по форварду каталонцев." Ключевая и все объясняющая фраза.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1516045485
Если это правда,то это пи--з-дец,товарищи!!!
Ответить
ваавва
1516047422
Куда ему воровать, у него и так денег хоть жопой жуй!!
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1516052360
Просто чушь.......такие новости это грязь .......никогда не поверю.........
Ответить
Тони Монтана Б
1516069382
Что скажут фанаты теперь? За Реал будите теперь болеть?)
Ответить
sochi-2013
1516076013
Общая сумма пожертвований Криштиану Роналду на благотворительные цели уже превысила 10 миллионов евро. В частности, нападающий мадридского "Реала" полностью отдал 600 тысяч евро, полагающихся ему за выигрыш Лиги чемпионов-2016. Эту сумму он перевел благотворительному фонду ООН. И кто из них п******?
Ответить
Sterh
1516089179
Лажа какая-то. Во-первых - ПОДОЗРЕВАЕТСЯ! В этой толерастической европе ничего не слышали о презумпции невиновности? Во-вторых - неудивительно, что при их политической ситуации - все пытаются копать под самую известную каталонскую достопримечательность - ФК Барселона. В-третьих - на Месси это непохоже, да и незачем ему это!
Ответить
Jhon1989
1516121528
Жадный карлик по ходу... Что бы не говорили про Роналду, а в плане этого он красавчик!!!
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
3
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
9
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Все новости
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
Вчера, 19:30
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
Вчера, 13:56
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
Вчера, 09:54
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+