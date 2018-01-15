Spiegel: Месси забирает себе деньги, вырученные с благотворительных матчей

Испанская налоговая полиция продолжает собирать информацию о возможных правонарушениях нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Так, теперь аргентинца подозревают в махинациях с благотворительными матчами.

Следователи выявили схему под управлением футболиста, которая предполагает периодическое проведение благотворительных матчей. Их Месси действительно проводит и, как выяснила полиция, часть вырученных средств не направляет в фонды, а забирает себе.

Испанские налоговики уже несколько лет работают по форварду каталонцев.