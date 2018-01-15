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  • Ещенко: «Жаль, что Коутиньо не продали в «Барселону» до игры со «Спартаком»

Ещенко: «Жаль, что Коутиньо не продали в «Барселону» до игры со «Спартаком»

15 января 2018, 17:36
12

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые по всем статьям проиграли «Ливерпулю» (0:7) в выездном матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Футболист пошутил, что лучше бы мерсисайдцы продали полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» до встречи со «Спартаком».

Напомним, в поединке, прошедшем в начале декабря, бразильский хавбек красных оформил хет-трик.

«В начале сезона «Ливерпуль» переживал спад, а когда мы играли ответный матч на «Энфилде», он закончился. Соперник разыгрался, начал забивать и поймал кураж. Салах там – лучший бомбардир, а Коутиньо уже продали в «Барселону». Лучше бы его до нашей игры продали! Что тут говорить, переиграли «Спартак» во всем статьям. Вы и сами все видели.

Может быть, если бы не первый пенальти, все могло сложиться по-другому. Но что было, то прошло. Хорошо, что после этого победили ЦСКА и сейчас находимся в восьми шагах от первого места», – сказал Ещенко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Ливерпуль Ещенко Андрей Коутиньо Филиппе
Комментарии (12)
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mig28
1516027834
Сколько можно уже вспоминать?! Успокойтесь!
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fanchik
1516029282
Видать у Ещенко одно место так "отхлестали" на "Энфилде", что не может никак забыть по сей день.
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Великий ЦСКА Москва
1516030080
«Жаль, что Коутиньо не продали в «Барселону» до игры со «7партаком», а то было бы 0:8, 0:9
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777+
1516030416
Андрюха после того матча спал хорошо - "закружили" спину "Салах и Ко" спартаковскому защитнику и не одному ему! И Коутиньо здесь не причем! Ливерпуль в любое время - зимой, летом, и т.д. - ТОП КЛУБ!!! После продажи Коутиньо Ливерпуль обыграл МС 4:3! И это не не значит, что МС слабый - у него было достаточно моментов, что бы не проиграть! Плохо то, что у Спартака таких моментов не было.... И это,Увы, - уровень российского футбола.......
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SpartakSpartakSpartak
1516031712
Одного Коутиньо мало отправить в Барсу, еще туда надо отправить Салаха, Мане и Фирмино, вот тогда шансы и появятся!
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mihail200606
1516032775
да и без него раскатали бы вас так же ...
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Vlad_Tverskoy
1516033831
лучше бы ты Дрюньчик сказал что так стыдно после этой игры... и теперь ты тренируешся в 5 раз больше чтобы этого больше не произошло,но увы тебе приходят другие мысли в голову,а бы продали,жаль что вот так...
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ribavadim
1516035418
А мне жаль, что в ближайшее время Спартак не сможет ответить...
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Сильвербой
1516035618
Андрей, в футбол надо было играть, а не надеяться на других!
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Axe111
1516037721
Ахахахахахахахахаха испуганный андрейка Жаль что ты в футбол пытаешься играть
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