Ещенко: «Жаль, что Коутиньо не продали в «Барселону» до игры со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые по всем статьям проиграли «Ливерпулю» (0:7) в выездном матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Футболист пошутил, что лучше бы мерсисайдцы продали полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» до встречи со «Спартаком».

Напомним, в поединке, прошедшем в начале декабря, бразильский хавбек красных оформил хет-трик.

«В начале сезона «Ливерпуль» переживал спад, а когда мы играли ответный матч на «Энфилде», он закончился. Соперник разыгрался, начал забивать и поймал кураж. Салах там – лучший бомбардир, а Коутиньо уже продали в «Барселону». Лучше бы его до нашей игры продали! Что тут говорить, переиграли «Спартак» во всем статьям. Вы и сами все видели.

Может быть, если бы не первый пенальти, все могло сложиться по-другому. Но что было, то прошло. Хорошо, что после этого победили ЦСКА и сейчас находимся в восьми шагах от первого места», – сказал Ещенко.