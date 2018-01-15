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    Ещенко: «Жаль, что Коутиньо не продали в «Барселону» до игры со «Спартаком»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые по всем статьям проиграли «Ливерпулю» (0:7) в выездном матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Футболист пошутил, что лучше бы мерсисайдцы продали полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» до встречи со «Спартаком».

    Напомним, в поединке, прошедшем в начале декабря, бразильский хавбек красных оформил хет-трик.

    «В начале сезона «Ливерпуль» переживал спад, а когда мы играли ответный матч на «Энфилде», он закончился. Соперник разыгрался, начал забивать и поймал кураж. Салах там – лучший бомбардир, а Коутиньо уже продали в «Барселону». Лучше бы его до нашей игры продали! Что тут говорить, переиграли «Спартак» во всем статьям. Вы и сами все видели.

    Может быть, если бы не первый пенальти, все могло сложиться по-другому. Но что было, то прошло. Хорошо, что после этого победили ЦСКА и сейчас находимся в восьми шагах от первого места», – сказал Ещенко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 17:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 15 января 2018, 20:35

      Ахахахахахахахахаха испуганный андрейка


      Жаль что ты в футбол пытаешься играть

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 20:00

      Андрей, в футбол надо было играть, а не надеяться на других!

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 января 2018, 19:56

      А мне жаль, что в ближайшее время Спартак не сможет ответить...

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 15 января 2018, 19:30

      лучше бы ты Дрюньчик сказал что так стыдно после этой игры...
      и теперь ты тренируешся в 5 раз больше чтобы этого больше не произошло,но увы тебе приходят другие мысли в голову,а бы продали,жаль что вот так...

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 января 2018, 19:12

      да и без него раскатали бы вас так же ...

      0
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 15 января 2018, 18:55

      Одного Коутиньо мало отправить в Барсу, еще туда надо отправить Салаха, Мане и Фирмино, вот тогда шансы и появятся!

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      Рейтинг: +3795

      serppion > SpartakSpartakSpartak 29 января 2018, 11:57

      Ливеру еще Дзюбу в нападение - глядишь, и на ничейку наиграли бы.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 января 2018, 18:54

      Жаль, что Ещенко не отдали бесплатно в Томь до матча с Ливерпулем. Было бы хотя бы 0:5.

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ 15 января 2018, 18:33

      Андрюха после того матча спал хорошо - "закружили" спину "Салах и Ко" спартаковскому защитнику и не одному ему! И Коутиньо здесь не причем! Ливерпуль в любое время - зимой, летом, и т.д. - ТОП КЛУБ!!! После продажи Коутиньо Ливерпуль обыграл МС 4:3! И это не не значит, что МС слабый - у него было достаточно моментов, что бы не проиграть! Плохо то, что у Спартака таких моментов не было.... И это,Увы, - уровень российского футбола.......

      1
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 15 января 2018, 18:28

      «Жаль, что Коутиньо не продали в «Барселону» до игры со «7партаком», а то было бы 0:8, 0:9

      -1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 15 января 2018, 18:14

      Видать у Ещенко одно место так "отхлестали" на "Энфилде", что не может никак забыть по сей день.

      1
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