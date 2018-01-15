Ригони успешно перенес операцию на носовой перегородке

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, что во время зимнего перерыва чемпионата России он перенес операцию по исправлению носовой перегородки. На восстановление ушло три недели. Футболист отметил, что теперь ему стало дышать гораздо легче.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– В отпуске вы сделали операцию по исправлению носовой перегородки.

– Да, немного беспокоил нос, возникали проблемы с дыханием, а при интенсивных нагрузках это совсем ни к чему. Я проконсультировался с врачами «Зенита», они дали добро, и дома я сразу же сделал операцию. Не хотел откладывать, потому что три недели должно было уйти на восстановление.

– Дышать стало легче?

– Да, больше никаких неудобств. Чувствую запах побед еще лучше! Их в этом полугодии должно быть достаточно – впереди много важных матчей.

– Скучали по снегу?

– Если честно – совсем не скучал! Мне не нравится холод, но я счастлив вернуться в команду и заниматься любимым делом.

– Как вам существенный перепад в температурах – от +35 до почти -10?

– Думаю, долгое пребывание в любых температурных условиях тебя утомляет. Пока я играл в «Зените» осенью и зимой, мне было холодно и не хватало аргентинского тепла. Когда приехал на каникулы, в какой-то момент стало жарко и захотелось оказаться в более прохладном месте. Так что к перепаду отношусь нормально, но, разумеется, мне больше по душе тепло!

– При этом, даже в мороз вы здесь ходите без шапки.

– Я стараюсь одеваться теплее, но вот с шапкой никак не могу подружиться – не люблю ее носить. Наверное, не привык.

– Просто не хотите портить прическу.

– На самом деле, так и есть!

– Новыми татуировками в отпуске обзавелись?

– Сделал перед отъездом из Петербурга. Один крест у меня уже был, теперь появились еще два – на груди и руке.