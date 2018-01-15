Бистрович: «Сейчас главное – как можно скорее адаптироваться в ЦСКА»

Новичок ЦСКА полузащитник Кристиян Бистрович на данном этапе своей карьеры не ставит задачу пробиться в состав национальной команды Хорватии. Футболист хочет как можно скорее адаптироваться в армейском клубе.

– В России скоро пройдет чемпионат мира. Перейдя в российский клуб, держали в уме возможный вызов в сборную Хорватии, которая вышла на мировое первенство?

– Если честно, не думал об этом. Для меня главное – как можно скорее адаптироваться в ЦСКА и пробиться в стартовый состав на долгие годы. После достижения этой цели можно говорить о чем-то другом. А пока это не столь важно.

– Неужели даже не рассчитываете на вызов в сборную?

– Я уже играл за национальную команду, но только молодежную. Во взрослую пока не вызывали. Ничего страшного, мое время еще придет.