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    Бистрович: «Сейчас главное – как можно скорее адаптироваться в ЦСКА»

    Новичок ЦСКА полузащитник Кристиян Бистрович на данном этапе своей карьеры не ставит задачу пробиться в состав национальной команды Хорватии. Футболист хочет как можно скорее адаптироваться в армейском клубе.

    – В России скоро пройдет чемпионат мира. Перейдя в российский клуб, держали в уме возможный вызов в сборную Хорватии, которая вышла на мировое первенство?

    – Если честно, не думал об этом. Для меня главное – как можно скорее адаптироваться в ЦСКА и пробиться в стартовый состав на долгие годы. После достижения этой цели можно говорить о чем-то другом. А пока это не столь важно.

    – Неужели даже не рассчитываете на вызов в сборную?

    – Я уже играл за национальную команду, но только молодежную. Во взрослую пока не вызывали. Ничего страшного, мое время еще придет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 07:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 15 января 2018, 18:47

      Удачи и поскорее адаптироваться в ЦСКА!

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