Монарев: «Как мы могли удерживать Пепе, если он сам захотел попробовать себя в ЦСКА?»

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев рассказал о том, что ЦСКА интересуется защитником украинской команды Сесе-Франком Пепе еще с прошлого года.

Напомним, что 21-летний француз находится в данный момент на сборах армейцев. Решение по его трансферу будет принято после их окончания.

– Еще в прошлом году от ЦСКА поступило официальное предложение в клуб с просьбой отпустить Пепе на просмотр. И сам игрок, и мы проявили заинтересованность в том, чтобы этот трансфер состоялся. Конечно, если он подойдет тренерскому штабу армейцев.

– Получается, «Звезде» Пепе не нужен?

– Просто это выгодно для клуба с финансовой точки зрения. А для футболиста – хорошая возможность для профессионального роста. Как мы могли удерживать его в команде, если он сам захотел попробовать себя в ЦСКА? Мы понимаем, что это хорошая возможность закрепиться в сильном клубе. Глупо отрицать, что армейцы просто выше уровнем.

– В России немного известно об этом футболисте. В чем его сильные стороны?

– В команде мы часто использовали схему с тремя центральными защитниками. Я его ставил правым центральным. Если говорить о сильных качествах, то это в первую очередь стартовая скорость, хороший первый пас. За счет габаритов силен в единоборствах. Когда брали его в команду, как раз обратили внимания именно на эти параметры.