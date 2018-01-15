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    Монарев: «Как мы могли удерживать Пепе, если он сам захотел попробовать себя в ЦСКА?»

    Главный тренер «Звезды» Роман Монарев рассказал о том, что ЦСКА интересуется защитником украинской команды Сесе-Франком Пепе еще с прошлого года.

    Напомним, что 21-летний француз находится в данный момент на сборах армейцев. Решение по его трансферу будет принято после их окончания.

    – Еще в прошлом году от ЦСКА поступило официальное предложение в клуб с просьбой отпустить Пепе на просмотр. И сам игрок, и мы проявили заинтересованность в том, чтобы этот трансфер состоялся. Конечно, если он подойдет тренерскому штабу армейцев.

    – Получается, «Звезде» Пепе не нужен?

    – Просто это выгодно для клуба с финансовой точки зрения. А для футболиста – хорошая возможность для профессионального роста. Как мы могли удерживать его в команде, если он сам захотел попробовать себя в ЦСКА? Мы понимаем, что это хорошая возможность закрепиться в сильном клубе. Глупо отрицать, что армейцы просто выше уровнем.

    – В России немного известно об этом футболисте. В чем его сильные стороны?

    – В команде мы часто использовали схему с тремя центральными защитниками. Я его ставил правым центральным. Если говорить о сильных качествах, то это в первую очередь стартовая скорость, хороший первый пас. За счет габаритов силен в единоборствах. Когда брали его в команду, как раз обратили внимания именно на эти параметры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 06:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 15 января 2018, 22:51

      А своего Чернова из аренды забрать - не?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 15 января 2018, 18:46

      Похвальное рвение у Пепе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 15 января 2018, 11:56

      Что они покупают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 15 января 2018, 09:36

      Защитник ЦСКА нужен конечно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 января 2018, 08:25

      Ждём результатов просмотра...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 15 января 2018, 07:37

      интересно, чего за фрукт, посмотрим)))

      0
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