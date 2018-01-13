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    Монарев: «ЦСКА обещал определиться по Пепе до конца первого сбора»

    Главный тренер «Звезды» из Кропивницкого Роман Монарев сообщил, что ЦСКА должен принять решение по трансферу защитника Сесе-Франка Пепе по завершении первого испанского сбора.

    В четверг, 11 января, француз прибыл на просмотр на зимний тренировочный сбор армейцев.

    – Когда ЦСКА обещал принять решение по поводу возможного трансфера? И как оцениваете вероятность перехода?

    – Пока воздержусь от оценок. Что касается ответа, то обещали по окончании первого сбора. У ЦСКА запланировано несколько матчей, где они смогут посмотреть на защитника в работе.

    Первый сбор красно-синих в Кампоаморе продлится до 22 января. 21-летний Пепе выступал за молодежные команды «ПСЖ» и «Марселя». Также в его активе шесть матчей за сборную Франции U16.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2018 14:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 13 января 2018, 16:34

      надеюсь, на сборе он себя покажет и его подпишут, а так к своей молодёжке бы присмотрелись.. всегда же есть молодой талантливый парень, в которого нужно просто поверить и дать ему шанс

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 января 2018, 14:34

      Крайняя строка информации насыщена солидными брендами и достижениями!..
      Удивляет только - что парня занесло в Кропивницкий??!....)))

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      Рейтинг: +4454

      Snek > insider_retro 13 января 2018, 17:04

      видимо, там второй васин, привоз на привозе

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