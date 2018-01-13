Монарев: «ЦСКА обещал определиться по Пепе до конца первого сбора»

Главный тренер «Звезды» из Кропивницкого Роман Монарев сообщил, что ЦСКА должен принять решение по трансферу защитника Сесе-Франка Пепе по завершении первого испанского сбора.

В четверг, 11 января, француз прибыл на просмотр на зимний тренировочный сбор армейцев.

– Когда ЦСКА обещал принять решение по поводу возможного трансфера? И как оцениваете вероятность перехода?

– Пока воздержусь от оценок. Что касается ответа, то обещали по окончании первого сбора. У ЦСКА запланировано несколько матчей, где они смогут посмотреть на защитника в работе.

Первый сбор красно-синих в Кампоаморе продлится до 22 января. 21-летний Пепе выступал за молодежные команды «ПСЖ» и «Марселя». Также в его активе шесть матчей за сборную Франции U16.