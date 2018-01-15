Ригони: «Зимний перерыв – отличная возможность «зарядить батарейки»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, что прекрасно провел зимний отпуск, увидев впервые своего новорожденного сына. Аргентинец отметил, что в феврале в Санкт-Петербурге к нему присоединится жена с малышом.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Как отдохнули?

– Замечательно! Провел время с семьей, гулял, отдыхал. Отличная возможность «зарядить батарейки» и с новыми силами начать вторую половину сезона.

– На каникулах вы впервые встретились со своим сыном, который родился совсем недавно.

– Да, моему Джованни всего месяц! Все это время, каждый день, мне присылали его фотографии, и я умирал от нетерпения скорее увидеть его. Слава Богу, он здоров – это самое важное.

– В чью честь назвали сына?

– Нам просто нравятся итальянские имена. Мою дочь зовут Франсина, сына решили назвать Джованни. Среди родственников это имя не встречается, так что в семье Ригони это будет Джованни Первый!

– Как прошло знакомство?

– Я очень волновался, но это было невероятно! Со временем он начал меня узнавать, улыбаться мне. Было сложно уезжать от них – хорошо, что мы расстались ненадолго.

– В первые полгода вы жили в Петербурге один, семья была в Аргентине. Сейчас это изменится?

– Да, моя жена была беременна, на поздних сроках ей не рекомендовали летать на самолете. Теперь все в порядке – в феврале они приедут в Россию, и мы наконец-то окажемся здесь вчетвером!