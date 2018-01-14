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Кокорин: «Северная Осетия? Бомба. Свадьба удалась»

14 января 2018, 13:00
15

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отпуске.

– Поделитесь настроением после отпуска?

– Отлично себя чувствую! Сейчас проверим, в какой я форме. На сборы еду с хорошим настроением.

– «Селтик» изучали? Может быть, их матчи смотрели?

– Пока нет. Все это впереди, переключаемся на работу. Сейчас начнем готовиться к этому сопернику.

– Где провели отпуск?

– Отлично провел время – сначала в Дубае, а потом на Мальдивских островах.

– Каково это – сначала отдыхать в Дубае, а потом возвращаться туда работать?

– В этом году там холодновато, поэтому тренироваться будет хорошо. Жары нет: для работы – это супер!

– Как вам Северная Осетия?

– Бомба!

– Свадьба удалась?

– Да!

Напомним, что в декабре в интернете появилось видео со свадьбы друзей Кокорина в Осетии, на котором футболист станцевал лезгинку и пострелял из пистолета в воздух.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (15)
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Розарио Агро
1515924856
Чмошник
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Михас007
1515926820
Нормальный парень
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Loxxam
1515929001
Кокорин: "Играю в Зените. Получаю как топовый игрок АПЛ а играю и выкладываюсь как игрок 2ой лиги чемпионата Гибралтара. Еще и в сборную берут! Жизнь удалась!"
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пряник929
1515929366
какой футбол??? в голове только свадьбы, отдых , бухло..
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84aivengo
1515929904
не может кокорин без подоплек.... обязательно нужно сделать так,чтобы обсирали потом..
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roma1984007
1515933537
бомба
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3a zenit
1515933771
жизнь удалась ху ле
Ответить
Бубновский
1515934325
....как он был 10 лет назад тупой деревенщиной, так он им и остался
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77SAM
1515936913
Молодец ! Уметь отдыхать тоже талант нужен !
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fdwhhb.357
1515938580
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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