Кокорин: «Северная Осетия? Бомба. Свадьба удалась»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отпуске.

– Поделитесь настроением после отпуска?

– Отлично себя чувствую! Сейчас проверим, в какой я форме. На сборы еду с хорошим настроением.

– «Селтик» изучали? Может быть, их матчи смотрели?

– Пока нет. Все это впереди, переключаемся на работу. Сейчас начнем готовиться к этому сопернику.

– Где провели отпуск?

– Отлично провел время – сначала в Дубае, а потом на Мальдивских островах.

– Каково это – сначала отдыхать в Дубае, а потом возвращаться туда работать?

– В этом году там холодновато, поэтому тренироваться будет хорошо. Жары нет: для работы – это супер!

– Как вам Северная Осетия?

– Бомба!

– Свадьба удалась?

– Да!

Напомним, что в декабре в интернете появилось видео со свадьбы друзей Кокорина в Осетии, на котором футболист станцевал лезгинку и пострелял из пистолета в воздух.