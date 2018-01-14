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    Кокорин: «Северная Осетия? Бомба. Свадьба удалась»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отпуске.

    – Поделитесь настроением после отпуска?

    – Отлично себя чувствую! Сейчас проверим, в какой я форме. На сборы еду с хорошим настроением.

    – «Селтик» изучали? Может быть, их матчи смотрели?

    – Пока нет. Все это впереди, переключаемся на работу. Сейчас начнем готовиться к этому сопернику.

    – Где провели отпуск?

    – Отлично провел время – сначала в Дубае, а потом на Мальдивских островах.

    – Каково это – сначала отдыхать в Дубае, а потом возвращаться туда работать?

    – В этом году там холодновато, поэтому тренироваться будет хорошо. Жары нет: для работы – это супер!

    – Как вам Северная Осетия?

    – Бомба!

    – Свадьба удалась?

    – Да!

    Напомним, что в декабре в интернете появилось видео со свадьбы друзей Кокорина в Осетии, на котором футболист станцевал лезгинку и пострелял из пистолета в воздух.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2018 13:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -16

      fdwhhb.357 14 января 2018, 17:03

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

      -2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 14 января 2018, 16:35

      Молодец ! Уметь отдыхать тоже талант нужен !

      -1
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 14 января 2018, 15:52

      ....как он был 10 лет назад тупой деревенщиной, так он им и остался

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 января 2018, 15:42

      жизнь удалась ху ле

      1
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      Рейтинг: +15

      roma1984007 14 января 2018, 15:38

      бомба

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 января 2018, 14:38

      не может кокорин без подоплек.... обязательно нужно сделать так,чтобы обсирали потом..

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 января 2018, 14:29

      какой футбол??? в голове только свадьбы, отдых , бухло..

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > пряник929 14 января 2018, 18:33

      И бомба....,пистолет-пройденный этап..

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 14 января 2018, 14:23

      Кокорин: "Играю в Зените. Получаю как топовый игрок АПЛ а играю и выкладываюсь как игрок 2ой лиги чемпионата Гибралтара. Еще и в сборную берут! Жизнь удалась!"

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      Рейтинг: +272

      Inks > Loxxam 15 января 2018, 09:35

      на статистику забитых мячей посмотри и успокойся

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      Рейтинг: +243

      Loxxam > Inks 15 января 2018, 12:09

      Какая статистика? В нашем чемпе не забить 50 голов это вообще позор. Месси и Роналду по 50 клепают каждый год в Ла Лиге. Хватит уже бездарность выдавать за футболистов

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      Рейтинг: +239

      Михас007 14 января 2018, 13:47

      Нормальный парень

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      Рейтинг: +584

      Бубновский > Михас007 14 января 2018, 16:27

      ...парень то может он и нормальный....но, только нет такой должности в профессиональном футболе: нормальный парень!!!!

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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 14 января 2018, 13:14

      Чмошник

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