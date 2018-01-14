Кокорин: «Северная Осетия? Бомба. Свадьба удалась»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отпуске.
– Поделитесь настроением после отпуска?
– Отлично себя чувствую! Сейчас проверим, в какой я форме. На сборы еду с хорошим настроением.
– «Селтик» изучали? Может быть, их матчи смотрели?
– Пока нет. Все это впереди, переключаемся на работу. Сейчас начнем готовиться к этому сопернику.
– Где провели отпуск?
– Отлично провел время – сначала в Дубае, а потом на Мальдивских островах.
– Каково это – сначала отдыхать в Дубае, а потом возвращаться туда работать?
– В этом году там холодновато, поэтому тренироваться будет хорошо. Жары нет: для работы – это супер!
– Как вам Северная Осетия?
– Бомба!
– Свадьба удалась?
– Да!
Напомним, что в декабре в интернете появилось видео со свадьбы друзей Кокорина в Осетии, на котором футболист станцевал лезгинку и пострелял из пистолета в воздух.