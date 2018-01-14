Ерохин: «Верим, что «Зенит» вернется на первое место в РФПЛ»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от заключительной части сезона.

Напомним, что после 20-ти туров чемпионата России петербургская команда занимает второе место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Какие ожидания от сборов?

– Ожидается серьезная работа, большие нагрузки. На этих сборах закладывается фундамент. Все настроены серьезно, будем тренироваться большим желанием.

– Отпуск прошел хорошо?

– Он прошел как обычно – очень плодотворно. Побывал дома, в Барнауле, съездил на горный Алтай, подышал свежим воздухом. Провел все время с семьей. В сезоне это не так часто удается.

– Какие мысли перед второй частью сезона?

– Готовимся к серьезной борьбе. У нас есть отставание от лидеров. Будем наверстывать упущенное и добиваться нужного результата.

– «Зениту» по силам вернуться на первое место?

– Мы в этом верим.