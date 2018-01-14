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    Ерохин: «Верим, что «Зенит» вернется на первое место в РФПЛ»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от заключительной части сезона.

    Напомним, что после 20-ти туров чемпионата России петербургская команда занимает второе место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    – Какие ожидания от сборов?

    – Ожидается серьезная работа, большие нагрузки. На этих сборах закладывается фундамент. Все настроены серьезно, будем тренироваться большим желанием.

    – Отпуск прошел хорошо?

    – Он прошел как обычно – очень плодотворно. Побывал дома, в Барнауле, съездил на горный Алтай, подышал свежим воздухом. Провел все время с семьей. В сезоне это не так часто удается.

    – Какие мысли перед второй частью сезона?

    – Готовимся к серьезной борьбе. У нас есть отставание от лидеров. Будем наверстывать упущенное и добиваться нужного результата.

    – «Зениту» по силам вернуться на первое место?

    – Мы в этом верим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2018 11:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +718

      Антимат 14 января 2018, 16:46

      В горном Алтае хорошо.

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 14 января 2018, 15:14

      Одной веры мало !

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 14 января 2018, 14:46

      конечно, он не смог добавить , что Если бы не игра Ерохина и товарищей в первом полугодии, то вообще не нужно было бы сейчас призывать волшебников и просить
      их спустить под откос все паровозы страны ,а просто доигрывать чемпионат с отрывом минимум 3-4 очка.Хотя думаю, что никакие волшебники уже не помогут , слишком уж много волшебной силы . Откуда ее взять. Если только в судейском корпусе, там то еще встречаются чародеи-самоучки...

      1
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 14 января 2018, 14:00

      Зачем очко рвать на поле для победы? Надо просто в нее верить. Вот мы и верим. ЗП то от этого не изменится.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 января 2018, 13:05

      Еще один Кутепов. Раньше надо было очки не просерать.

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 14 января 2018, 12:32

      Зениту не легионеры нужны,а старик ХОТТАБЫЧ тогда вернуться на 1е место.За бабки могут найти, грустно это,

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 14 января 2018, 12:23

      Фанаты делятся на два типа : кто то верит ,а кто то не верит ))

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 января 2018, 12:19

      Ероха, у тебя нет чувства ПОБЕДИТЕЛЯ, как и у Полоза, Нобоа, Новосельцева! Если бы оно было, то игру Мордовии не "слили бы" и уже были бы чемпионами! Везде "БЫ"! Проплатил вам Гинер тогда, и сейчас вы за баблом в Зенит подались, а не за чемпионством! Молчал бы уже!

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