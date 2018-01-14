Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ерохин: «Верим, что «Зенит» вернется на первое место в РФПЛ»

Ерохин: «Верим, что «Зенит» вернется на первое место в РФПЛ»

14 января 2018, 11:50
11

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от заключительной части сезона.

Напомним, что после 20-ти туров чемпионата России петербургская команда занимает второе место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Какие ожидания от сборов?

– Ожидается серьезная работа, большие нагрузки. На этих сборах закладывается фундамент. Все настроены серьезно, будем тренироваться большим желанием.

– Отпуск прошел хорошо?

– Он прошел как обычно – очень плодотворно. Побывал дома, в Барнауле, съездил на горный Алтай, подышал свежим воздухом. Провел все время с семьей. В сезоне это не так часто удается.

– Какие мысли перед второй частью сезона?

– Готовимся к серьезной борьбе. У нас есть отставание от лидеров. Будем наверстывать упущенное и добиваться нужного результата.

– «Зениту» по силам вернуться на первое место?

– Мы в этом верим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjoga
1515921565
Ероха, у тебя нет чувства ПОБЕДИТЕЛЯ, как и у Полоза, Нобоа, Новосельцева! Если бы оно было, то игру Мордовии не "слили бы" и уже были бы чемпионами! Везде "БЫ"! Проплатил вам Гинер тогда, и сейчас вы за баблом в Зенит подались, а не за чемпионством! Молчал бы уже!
Ответить
сапёр75
1515921830
Фанаты делятся на два типа : кто то верит ,а кто то не верит ))
Ответить
anatolich72
1515922359
Зениту не легионеры нужны,а старик ХОТТАБЫЧ тогда вернуться на 1е место.За бабки могут найти, грустно это,
Ответить
polt
1515924352
Еще один Кутепов. Раньше надо было очки не просерать.
Ответить
VVM1964
1515925532
" Товарищ , верь . Взойдет она - звезда пленительного счастья , Зенит воспрянет ото сна .... ". )))
Ответить
Loxxam
1515927648
Зачем очко рвать на поле для победы? Надо просто в нее верить. Вот мы и верим. ЗП то от этого не изменится.
Ответить
raritet
1515930374
конечно, он не смог добавить , что Если бы не игра Ерохина и товарищей в первом полугодии, то вообще не нужно было бы сейчас призывать волшебников и просить их спустить под откос все паровозы страны ,а просто доигрывать чемпионат с отрывом минимум 3-4 очка.Хотя думаю, что никакие волшебники уже не помогут , слишком уж много волшебной силы . Откуда ее взять. Если только в судейском корпусе, там то еще встречаются чародеи-самоучки...
Ответить
Catastrofa
1515932054
Одной веры мало !
Ответить
Антимат
1515937560
В горном Алтае хорошо.
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
1
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
7
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
14
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
4
Все новости
Все новости
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
14
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
3
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
25
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+