Глеб: «Гвардиола? Ту «Барселону» мог тренировать любой»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал об этапе работы в каталонском клубе под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы.

В составе сине-гранатовых 36-летний белорус выступал с 2008 по 2011 год.

– Ты говорил, что тогда Гвардиола не впечатлил тебя, как тренер.

– Я просто думаю, что ту «Барселону» мог тренировать любой, она была на три головы выше всех. Годы понадобились, чтобы адаптироваться к ее стилю игры.

А Гвардиола тогда только набирался опыта, сейчас он наверняка намного сильнее. С уважением к нему отношусь.