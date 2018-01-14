Глеб: «Гвардиола? Ту «Барселону» мог тренировать любой»

А ничего что он создал эту барселону ? недохлеб, так говоришь потому-что ты не играл там , и не играл же ты по праву, тк были игроки на 3 головы сильней тебя
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал об этапе работы в каталонском клубе под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы.
В составе сине-гранатовых 36-летний белорус выступал с 2008 по 2011 год.
– Ты говорил, что тогда Гвардиола не впечатлил тебя, как тренер.
– Я просто думаю, что ту «Барселону» мог тренировать любой, она была на три головы выше всех. Годы понадобились, чтобы адаптироваться к ее стилю игры.
А Гвардиола тогда только набирался опыта, сейчас он наверняка намного сильнее. С уважением к нему отношусь.