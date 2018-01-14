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    Глеб: «Гвардиола? Ту «Барселону» мог тренировать любой»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал об этапе работы в каталонском клубе под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы.

    В составе сине-гранатовых 36-летний белорус выступал с 2008 по 2011 год.

    – Ты говорил, что тогда Гвардиола не впечатлил тебя, как тренер.

    – Я просто думаю, что ту «Барселону» мог тренировать любой, она была на три головы выше всех. Годы понадобились, чтобы адаптироваться к ее стилю игры.

    А Гвардиола тогда только набирался опыта, сейчас он наверняка намного сильнее. С уважением к нему отношусь.

    Источник: Sports.ru

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    14.01.2018 01:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 15 января 2018, 11:03

      А ничего что он создал эту барселону ? недохлеб, так говоришь потому-что ты не играл там , и не играл же ты по праву, тк были игроки на 3 головы сильней тебя

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 15 января 2018, 10:08

      Какая чушь.
      Он выстроил игру, наладил ее.

      -2
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      Рейтинг: +148

      grafff 14 января 2018, 23:07

      хлеб- пустышка, и как игрок тоже, сильно много говорит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 14 января 2018, 17:45

      Вот именно. Барсу мог любой, а какой гвардиола топ - мы увидели когда он был в баварии. Ничем не хуже и не лучше других. Ну в мс всех рвет, так напокупали всех и вся. А так обычный тренеришка.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 января 2018, 14:01

      Нашли у кого спросить. Что ж ты в Барселоне, которую мог тренировать кто угодно, играл как кто-угодно, только не топ-игрок за которого тебя все считали? Провалы бывали и в Реале, и в Барсе, и в МЮ и т.д., и во времена хороших составов и кучи денег в казне. Решил выпендриться фразочками школоты, а то уже все забыли, кто он такой.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2018, 01:10

      Ты, конечно, авторитет... Но скорее в Беларуси...

      2
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      Рейтинг: +14

      Владимир М > la verdad 14 января 2018, 02:03

      красиво сказано.я аж зарегался,чтоб лайкнуть)

      4
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      Рейтинг: -12

      VovaAv > la verdad 14 января 2018, 02:05

      В отличии от "грамотных" журналистов бомбардира наконец-то правильно назвали страну

      -3
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