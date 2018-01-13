Помимо «Вест Хэма», Смоловым в АПЛ интересуются еще два клуба

Посредник Марк Маккей, ведущий от имени английского «Вест Хэма» переговоры по трансферу нападающего «Краснодара» Федора Смолова, заявил, что россиянином в Англии интересуются еще два клуба. Называть их агент не стал.

– Несколько команд Премьер-лиги проявили интерес к Федору, но официальных предложений нет.

– Какие это клубы?

– Это три клуба английской премьер-лиги, в числе которых есть «Вест Хэм». Два других клуба тоже находятся в нижней части турнирной таблицы.

– Как Вы оцениваете вероятность трансфера?

– Это возможно. Больше ничего не могу сказать.