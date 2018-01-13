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    Помимо «Вест Хэма», Смоловым в АПЛ интересуются еще два клуба

    Посредник Марк Маккей, ведущий от имени английского «Вест Хэма» переговоры по трансферу нападающего «Краснодара» Федора Смолова, заявил, что россиянином в Англии интересуются еще два клуба. Называть их агент не стал.

    – Несколько команд Премьер-лиги проявили интерес к Федору, но официальных предложений нет.

    – Какие это клубы?

    – Это три клуба английской премьер-лиги, в числе которых есть «Вест Хэм». Два других клуба тоже находятся в нижней части турнирной таблицы.

    – Как Вы оцениваете вероятность трансфера?

    – Это возможно. Больше ничего не могу сказать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2018 21:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 11:24

      наверно еще Борнмут и Хаддерсфилд, да уж...

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 января 2018, 00:46

      Передрались поди лидеры АПЛ в борьбе за Федю!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67296

      portero > Патронташ 14 января 2018, 12:49

      лидеры с нижней части таблицы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 14 января 2018, 00:22

      Одно днище интересуется

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 14 января 2018, 00:18

      вероятность трансфера?

      – Это возможно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 13 января 2018, 22:51

      АПЛ ждет тебя Федя или не ждет)

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 января 2018, 22:41

      Скорее бы уже перешел, надоела эта тягомотина и гадание на кофейной гуще

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 13 января 2018, 22:33

      Да не гоните!!!!!!!!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 13 января 2018, 21:49

      Федя,давай в Ньюксал!)

      2
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      ...
      Рейтинг: +39

      xsdm > KingRey21 13 января 2018, 21:54

      Ньюкасл - чемпик!))

      -1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > xsdm 13 января 2018, 22:32

      конечно,а ты думал))

      1
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      Рейтинг: +206

      КАМПОСТЕР1 > 13 января 2018, 23:12

      прально в халл на пару пускай едут покорять Европу

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > 13 января 2018, 23:50

      Шалимов там не требуется!))

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 13 января 2018, 21:49

      МЮ и МС наверное))

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