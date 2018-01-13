Kick It Out: «Спартак» показал, что к чернокожим в России относятся с предрассудками

Организация, борющаяся с расизмом в области футбола, Kick It Out отреагировала на пост в социальной сети московского «Спартака», где защитник команды Георгий Джикия назвал темнокожих партнеров шоколадками.

«Этот пост в очередной раз подчеркнул предрассудки по отношению к чернокожим в России. До чемпионата мира осталось немного; этой стране нужно проделать большую работу для искоренения расистских проявлений», – говорится в заявлении организации.

Отметим, что «Спартак» удалил пост.

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия