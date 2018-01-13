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  • Kick It Out: «Спартак» показал, что к чернокожим в России относятся с предрассудками

Kick It Out: «Спартак» показал, что к чернокожим в России относятся с предрассудками

13 января 2018, 19:08
22

Организация, борющаяся с расизмом в области футбола, Kick It Out отреагировала на пост в социальной сети московского «Спартака», где защитник команды Георгий Джикия назвал темнокожих партнеров шоколадками.

«Этот пост в очередной раз подчеркнул предрассудки по отношению к чернокожим в России. До чемпионата мира осталось немного; этой стране нужно проделать большую работу для искоренения расистских проявлений», – говорится в заявлении организации.

Отметим, что «Спартак» удалил пост.

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

Источник: Skysports
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (22)
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84aivengo
1515860279
этим 3.14дорам лишь бы на Россию наброситься повод дай...
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кузнецов артем
1515860305
Предрасудки у тех кто считает пост рассистким, Джикия явно не мог это написать с намерениями оскорбить своих партнеров, а вот вы стервятники решили поживиться на этом
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vladimir-7
1515860806
У этих зарубежных 3,14доров, только одна задача, как можно больше вылить дерьма на Россию, поэтому нужно аккуратно высказываться всем перед ЧМ-2018.
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Asbjorn
1515860868
Где там расизм был ,непонятно.
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Вомбат
1515865363
Это показывает только то, что грузину, как и россиянину, в лом притворяться дальтоником, как это все - абсолютно все - делают в Европе и Штатах. Если у человека шоколадный цвет кожи мы прямо говорим об этом, а не блеем и не отводим глаза. Кстати, обе шоколадки наверняка не обиделись на шутку друга.
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Gullit 76
1515866728
А как там с Французским изданием которое в открытую веселилось и рисовало карикатуры по поводу катастрофы нашего самолёта?Их наказали?Они принесли извинения?Вся эта история искусственно раздута - никакого расизма тут нет и в помине и огульно обвинять всю страну за действия одного человека могут только уроды.В чём правы - надо быть поосторожней в высказываниях в предверииЧМ.Сейчас такая Русофобия в мире что обвинят в чём угодно и без причин,а тут такой подарок!
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Жентус
1515871510
Глупые европейцы никогда не поймут, что у нас это прикол, а не оскорбление. В России нет такого разделения на черных и белых, как в других странах, этим недалеким людям не понять как так, у них же была вечная борьба между подчиненными африканскими колониями и европейскими народами, Россия никогда не имела африканских колоний, у нас нету такой вражды в менталитете. Тем более с количеством народа, который проживает в нашей стране.
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APchelov
1515872398
Может, молиться ещё будем на этих черножопых?
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dendiesel
1515877700
Это тупой перевод на английский. Они действительно никогда не смогут понять русского человека, потому что европейский разум ограничен, их скудный язык и тупой юмор не способен перенести мысль русского человека на европейский!!!!
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fortune-bva
1515878370
долбаные геи! назвал и назвал, потом они целовались и называли друг друга братьями! идите на *** там в своей гейропе! задолбали уже у нас не долбятся в жопу и не орут, что это правильно!!! Гейропа не принимает этого, вот и бесится, что не по ее воле все у нас происходит!
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