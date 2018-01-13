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    Kick It Out: «Спартак» показал, что к чернокожим в России относятся с предрассудками

    Организация, борющаяся с расизмом в области футбола, Kick It Out отреагировала на пост в социальной сети московского «Спартака», где защитник команды Георгий Джикия назвал темнокожих партнеров шоколадками.

    «Этот пост в очередной раз подчеркнул предрассудки по отношению к чернокожим в России. До чемпионата мира осталось немного; этой стране нужно проделать большую работу для искоренения расистских проявлений», – говорится в заявлении организации.

    Отметим, что «Спартак» удалил пост.

    «Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

    Источник: Skysports

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    13.01.2018 19:08
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 14 января 2018, 11:20

      Эта организация делает вопли о расизме,основанным на пустом месте,так как ничего не знает и не понимает о том,что в России сейчас проживают люди со всеми цветами и оттенками кожи,но с черным или шоколадным цветом их немного и поэтому при ближайшем рассмотрении у многих это вызывает удивление и невольное сравнение
      в зависимости от тех обстоятельств,при которых эта встреча произошла! Именно это удивление в соцсети и отобразил футболист!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 января 2018, 07:42

      За борьбой с расизмом стоит другая нация,не негры....

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 января 2018, 01:10

      Да в этой в Европе уже скоро и мужика нельзя будет назвать мужиком,,,,,,достали уже со своим голубым укладом жизни,,,,не кто им не запрещает жить так как живут только вот не хер других учить уму разуму,,,,

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 14 января 2018, 00:19

      долбаные геи! назвал и назвал, потом они целовались и называли друг друга братьями! идите на *** там в своей гейропе! задолбали уже у нас не долбятся в жопу и не орут, что это правильно!!! Гейропа не принимает этого, вот и бесится, что не по ее воле все у нас происходит!

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 14 января 2018, 00:08

      Это тупой перевод на английский. Они действительно никогда не смогут понять русского человека, потому что европейский разум ограничен, их скудный язык и тупой юмор не способен перенести мысль русского человека на европейский!!!!

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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 13 января 2018, 23:31

      они хоть с Русского перевести нормально могут!?! Раздражает это все!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 января 2018, 22:39

      Может, молиться ещё будем на этих черножопых?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 января 2018, 22:37

      По моему если черного назвать белым, то тебя все равно назовут расистом... Можно еще запретить называть национальность чела, его пол...
      Хотя пол уже начали дискриминировать в гей странах )))

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      Рейтинг: +549

      Жентус 13 января 2018, 22:25

      Глупые европейцы никогда не поймут, что у нас это прикол, а не оскорбление. В России нет такого разделения на черных и белых, как в других странах, этим недалеким людям не понять как так, у них же была вечная борьба между подчиненными африканскими колониями и европейскими народами, Россия никогда не имела африканских колоний, у нас нету такой вражды в менталитете. Тем более с количеством народа, который проживает в нашей стране.

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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 13 января 2018, 22:24

      Англичане так резко реагируют на расизм потому, что у них у самих с расизмом беда, в Лондоне ещё более менее, а вот в глубинках к чёрным очень плохо относятся. На работу скорее приезжего русского возьмут, чем местного негра

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