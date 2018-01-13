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    Неймара обвинили в мошенничестве. Бразильцу грозит до двух лет тюрьмы

    Нападающий «ПСЖ» Неймар обвиняется инвестиционным фондом DIS в мошенничестве при оформлении своего трансфера из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. По информации El Pais, бразилец вместе со своим отцом, а также бывшим и нынешним президентами «Барселоны» предстанет перед судом.

    Фонд DIS, владевший в то время частью прав на футболиста, заявил, что недополучил определенную сумму в результате сговора сторон. Трансфер был оформлен за 57,1 миллиона евро, позже выяснилось, что настоящая сумма была примерно на 30 миллионов больше.

    Если вину Неймара докажут, ему грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 10 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2018 12:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 14 января 2018, 04:03

      Опять за старое..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      ron 80 13 января 2018, 21:54

      По ходу батяня из за своей невероятной жадности,готов и сынка слить в тюрягу...лиж бы нагреть на бабосы кого нибудь.....и не важно кого....

      2
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      Рейтинг: +458

      Йост 13 января 2018, 21:37

      Для шейхов - это не сумма.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 18:29

      жадные посредники всегда толкнут на кривую дорожку, а расхлебывать теперь ему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 13 января 2018, 16:12

      Фонд DIS, владевший в то время частью прав на футболиста...Это называется рабство в современной упаковке. Как кто-то может владеть правами другого человека?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 13 января 2018, 13:54

      Его отец классический мошенник,пока его не посадят он еще много смуту сделает,на очереди смута с Реалом,затем с М Сити итд

      6
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      Рейтинг: +345

      Наварх 13 января 2018, 13:49

      Просто хотят денег и не более, а "тюрьма" гарант их получить.

      2
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Наварх 13 января 2018, 16:42

      Эт не Россия деньгами

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 13 января 2018, 13:41

      В одну камеру с Месси и Роналду? Никто его не посадит, так денег возьмут сколько надо и успокоятся.

      4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 января 2018, 13:33

      Бла-бла-бла. Еще ни одного не посадили. Признают виновными - выплатят эту сумму и все на этом

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 13 января 2018, 13:29

      Когда он в Барсу переходил то же самое было)

      1
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