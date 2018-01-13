Неймара обвинили в мошенничестве. Бразильцу грозит до двух лет тюрьмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар обвиняется инвестиционным фондом DIS в мошенничестве при оформлении своего трансфера из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. По информации El Pais, бразилец вместе со своим отцом, а также бывшим и нынешним президентами «Барселоны» предстанет перед судом.

Фонд DIS, владевший в то время частью прав на футболиста, заявил, что недополучил определенную сумму в результате сговора сторон. Трансфер был оформлен за 57,1 миллиона евро, позже выяснилось, что настоящая сумма была примерно на 30 миллионов больше.

Если вину Неймара докажут, ему грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 10 миллионов евро.