«СКА-Хабаровск» расторг контракт с полузащитником Друзиным

«СКА-Хабаровск» объявил о расторжении контракта с полузащитником Алексеем Друзиным. Данное решение принято по обоюдному согласию.

«За хабаровскую команду 31-летний полузащитник выступал, начиная с сезона 2016/17 и провел за наш клуб 25 матчей. В текущем чемпионате России Друзин провел 2 матча, не отметившись при этом результативными действиями. «СКА-Хабаровск» благодарит Алексея Друзина за профессионализм и самоотдачу, а также желает успешного продолжения спортивной карьеры», – говорится в заявлении клуба.