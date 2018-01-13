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    «СКА-Хабаровск» расторг контракт с полузащитником Друзиным

    «СКА-Хабаровск» объявил о расторжении контракта с полузащитником Алексеем Друзиным. Данное решение принято по обоюдному согласию.

    «За хабаровскую команду 31-летний полузащитник выступал, начиная с сезона 2016/17 и провел за наш клуб 25 матчей. В текущем чемпионате России Друзин провел 2 матча, не отметившись при этом результативными действиями. «СКА-Хабаровск» благодарит Алексея Друзина за профессионализм и самоотдачу, а также желает успешного продолжения спортивной карьеры», – говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    13.01.2018 06:18
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