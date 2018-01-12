«Реал» готовит 400 миллионов за Неймара. ЦСКА купил Бистровича. Дайджест событий дня

Канчельскис снова раскритиковал Промеса.

«Реал» может заплатить 400 миллионов за Неймара.

Форвард «Марселя» отказался от контракта в «Спартаке».

«Спартак» и «Сантос» не будут обсуждать трансфер Вериссимо на этой неделе.

Фернандеша из «Локомотива» хочет купить «Интер».

МИД РФ опубликовал заявление о провокациях британских журналистов перед ЧМ-2018.

ЦСКА подписал хорватского полузащитника Бистровича.

Четыре известных российских футболиста не полетят на сбор с «Зенитом».

М'Вила покинет «Рубин» ради контракта с «Сент-Этьеном».

Гвардиола в четвертый раз подряд стал тренером месяца в АПЛ. Это рекорд.