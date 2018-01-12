«Реал» готовит 400 миллионов за Неймара. ЦСКА купил Бистровича. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 20:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 13 января 2018, 07:34

      Интер-хрен вам,а не Фернандеш.Он не продаётся.Дзюба перейдёт в Тосно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 января 2018, 05:58

      Очень бистро купил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 января 2018, 03:50

      Распил "обыкновенный" , откаты, нужно закрывать испанский политпроэкт, типа неделимая Испания, мы либерасты усё знаем...

      3
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 13 января 2018, 02:06

      Ну посмотрим на Бистровича,что за фрукт!

      0
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      Рейтинг: -48

      Tigerss 13 января 2018, 00:59

      Больше всего люблю темы: "реал готовит салат, басрелона готовит картошку, бавария готовит котлеты, а спартак просто заплатит". Какие у нас журналисты дебилы которые любят готовить, а не платить хD

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 января 2018, 22:59

      Мю хочет 500лямов придлагать

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      Рейтинг: -48

      Tigerss > САНЁК17 13 января 2018, 01:00

      ты учительнице по Русскому языку предложи 500 рублей за экзамен, да и готовь их самое главное

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