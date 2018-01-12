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  • «Реал» готовит 400 миллионов за Неймара. ЦСКА купил Бистровича. Дайджест событий дня

«Реал» готовит 400 миллионов за Неймара. ЦСКА купил Бистровича. Дайджест событий дня

12 января 2018, 20:57
7

Канчельскис снова раскритиковал Промеса.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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САНЁК17
1515787158
Мю хочет 500лямов придлагать
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Tigerss
1515794393
Больше всего люблю темы: "реал готовит салат, басрелона готовит картошку, бавария готовит котлеты, а спартак просто заплатит". Какие у нас журналисты дебилы которые любят готовить, а не платить хD
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igormaddog
1515798380
Ну посмотрим на Бистровича,что за фрукт!
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Zubo
1515804623
Распил "обыкновенный" , откаты, нужно закрывать испанский политпроэкт, типа неделимая Испания, мы либерасты усё знаем...
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ribavadim
1515812315
Очень бистро купил!
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Anton-champion
1515818069
Интер-хрен вам,а не Фернандеш.Он не продаётся.Дзюба перейдёт в Тосно.
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