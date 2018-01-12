Источник: «Реал» заплатит за Неймара 400 миллионов

Руководство «Реала» продолжает искать варианты приглашения форварда «ПСЖ» Неймара. В Испании утверждают, что сумма такого трансфера составит рекордные 400 миллионов евро.

В случае, если даже такая сумма не позволит заполучить бразильца, то у «королевского клуба» есть более дешевые альтернативы. К ним относится Гарри Кейн, Эден Азар и Тимо Вернер.

Напомним, что трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» составил 222 миллиона евро.