Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Реал» заплатит за Неймара 400 миллионов

    Руководство «Реала» продолжает искать варианты приглашения форварда «ПСЖ» Неймара. В Испании утверждают, что сумма такого трансфера составит рекордные 400 миллионов евро.

    В случае, если даже такая сумма не позволит заполучить бразильца, то у «королевского клуба» есть более дешевые альтернативы. К ним относится Гарри Кейн, Эден Азар и Тимо Вернер.

    Напомним, что трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» составил 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2018 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 января 2019, 03:32

      Азар в этой компании выглядит солидней... Но 400 лямов за кувыркашку...Хочется сказать: сказочные долб...бы....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 января 2018, 05:32

      Лот с Неймаром выставлен за 400 млн....кто больше?.....аукцион продолжается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 04:58

      Жесть. Услышали бы такое в 70е годы когда футбол был спортом, а не мафиозной бизнес машиной... беспредел какой-то. Давно пора вводить потолок ЗП для футболистов и потолок трансферной стоимости чтобы футболисты не бегали как шл... по клубам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 января 2018, 00:04

      Перефразируя классику, а именно, "Иван Васильевич меняет профессию"..........,что хотите за Неймара.......-Кемску волость!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 января 2018, 22:50

      мир сходит с ума , 400 000 000 это **********ц

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 12 января 2018, 22:48

      Похоже у писаки двоятся глаза после праздников!По ссылке написано 200 миллионов!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 12 января 2018, 22:46

      враки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 января 2018, 21:42

      Прямым переходом Неймара из Реала в Барселону был бы большим ударом по репутации бразильца и каталонского клуба. Поэтому решили провернуть трансфер через ПСЖ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 января 2018, 21:24

      Не стоит он таких денег.Увы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 12 января 2018, 21:08

      На эти три процента и живут

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11