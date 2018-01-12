Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Промес лучший футболист в России? Вот потому у нас и такой чемпионат»

Канчельскис: «Промес лучший футболист в России? Вот потому у нас и такой чемпионат»

12 января 2018, 07:31
28

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не видит серьезных перспектив для футболиста «Спартака» Квинси Промеса в английской Премьер-лиге. По его словам, голландец не сможет проявить себя в этом чемпионате.

– Как думаете, Промес покинет «Спартак» в январе?

– Да никуда он не уедет! Все это слухи.

– Почему?

– Куда он перейдет?

– В английский клуб.

– Да успокойтесь вы уже. Там надо в футбол играть, бороться, мячи отбирать. А в нашей Премьер-лиге он, можно сказать, курит большую сигару, пешком ходит по полю.

– Постойте. Он вообще-то признан лучшим футболистом года в России

– Это и показательно. Потому у нас и такой чемпионат. Ну куда он поедет? Объясните мне, пожалуйста.

– Периодически пишут про «Ливерпуль», «Эвертон», а теперь еще и про «Тоттенхэм».

– Ха! Ну какой «Ливерпуль»? После 0:7?! Зачем вы сами себя обманываете? Где в той игре был Промес?

– Такие матчи бывают с каждой командой.

– Если ты хороший футболист, должен проявлять себя в таких важных встречах. А он просто пропал.

– Промес и «Тоттенхэм» – тоже нереально?

– Не его уровень. Он останется в «Спартаке» пожизненно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Полная Канистра
1515732852
чучело огородное----- бестолковое
Ответить
piligrim1986
1515733642
Канчельскис: "Такую и личную неприязнь испытываю к Промесу, аж кушать не могу"
Ответить
almanev
1515734412
Судя по пафосу у Канчельскиса золотых мячей больше чем у Месси.
Ответить
oyabun
1515735467
У Канчельскиса трубу прорвало? Надо срочно вызывать сантехников-санитаров затыкать. А то смердит очень сильно..
Ответить
Illars
1515739712
Канчельскис был дико классным игроком, но в плане экспертных высказываний, имхо, скатывается на уровень всяких Червиченок, Бубновых и иже с ними. А, и Кафельниковых, да-да.
Ответить
РМЗ
1515740199
Да правильно он вме сказал .
Ответить
ilichkadr
1515742376
Андрей прав, никуда Антоха не уедет по 2-им причинам. В АПЛ он никому не нужен, а в Спартаке ему корону уже одели. Жизнь удалась.
Ответить
OfaZavr
1515745298
критик всея Руси проснулся и опять завел свою пластинку.
Ответить
Axe111
1515749868
Конечно останется. Нулевой в пустом чемпионате
Ответить
Д Альбертини
1515757184
О! Жабёха попукивает)) нельзя сравнивать апл и рфпл вообще! Какую то чушь стелит. Чего тогда не сказал кто играет круче его? И этот пи..дешь Про уровень чемпионата не уместен, При сравнении с одним игроком! Как эксперт, лучше б молчал, умнее бы казался!
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
1
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
1
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
4
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
4
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
24
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+