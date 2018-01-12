Канчельскис: «Промес лучший футболист в России? Вот потому у нас и такой чемпионат»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не видит серьезных перспектив для футболиста «Спартака» Квинси Промеса в английской Премьер-лиге. По его словам, голландец не сможет проявить себя в этом чемпионате.

– Как думаете, Промес покинет «Спартак» в январе?

– Да никуда он не уедет! Все это слухи.

– Почему?

– Куда он перейдет?

– В английский клуб.

– Да успокойтесь вы уже. Там надо в футбол играть, бороться, мячи отбирать. А в нашей Премьер-лиге он, можно сказать, курит большую сигару, пешком ходит по полю.

– Постойте. Он вообще-то признан лучшим футболистом года в России

– Это и показательно. Потому у нас и такой чемпионат. Ну куда он поедет? Объясните мне, пожалуйста.

– Периодически пишут про «Ливерпуль», «Эвертон», а теперь еще и про «Тоттенхэм».

– Ха! Ну какой «Ливерпуль»? После 0:7?! Зачем вы сами себя обманываете? Где в той игре был Промес?

– Такие матчи бывают с каждой командой.

– Если ты хороший футболист, должен проявлять себя в таких важных встречах. А он просто пропал.

– Промес и «Тоттенхэм» – тоже нереально?

– Не его уровень. Он останется в «Спартаке» пожизненно.