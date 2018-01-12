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    Канчельскис: «Промес лучший футболист в России? Вот потому у нас и такой чемпионат»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не видит серьезных перспектив для футболиста «Спартака» Квинси Промеса в английской Премьер-лиге. По его словам, голландец не сможет проявить себя в этом чемпионате.

    – Как думаете, Промес покинет «Спартак» в январе?

    – Да никуда он не уедет! Все это слухи.

    – Почему?

    – Куда он перейдет?

    – В английский клуб.

    – Да успокойтесь вы уже. Там надо в футбол играть, бороться, мячи отбирать. А в нашей Премьер-лиге он, можно сказать, курит большую сигару, пешком ходит по полю.

    – Постойте. Он вообще-то признан лучшим футболистом года в России

    – Это и показательно. Потому у нас и такой чемпионат. Ну куда он поедет? Объясните мне, пожалуйста.

    – Периодически пишут про «Ливерпуль», «Эвертон», а теперь еще и про «Тоттенхэм».

    – Ха! Ну какой «Ливерпуль»? После 0:7?! Зачем вы сами себя обманываете? Где в той игре был Промес?

    – Такие матчи бывают с каждой командой.

    – Если ты хороший футболист, должен проявлять себя в таких важных встречах. А он просто пропал.

    – Промес и «Тоттенхэм» – тоже нереально?

    – Не его уровень. Он останется в «Спартаке» пожизненно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2018 07:31
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 12 января 2018, 22:52

      Промес,Промес-а кто это?Это тот которому Зенит засадил 5 мячей?Не,не знаю такого!

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > upiter622 13 января 2018, 16:51

      кокорин, кокорин - а кто это? этот петух который с мамаевым купается голый в ванной? промесу зенит зарядил 5 мячей? он вратарь или защитник? не так давно ваш зенитка обосрался в москве 3:1 . не та давно локо вас чпокнул 3:0 в питере ! промеса то в европе знают а ваш кокоша там и даром не нужен никому !!

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > upiter622 13 января 2018, 16:53

      не место зениту в лч !

      -1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > dinar7777dinar 13 января 2018, 19:45

      Да вы сначала научитесь играть в европе!
      Семь раз вас чпокнули англичане,позорище!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > upiter622 13 января 2018, 19:53

      пук пук ! я не болельщик спартак ! но если выбирать между спартаком и зенитом ! То спартак конечно ! Зенит убогая трата денег россии ! убожество !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > upiter622 13 января 2018, 20:00

      кого вы там учить собрались в европе? зенит лучше спартака? ну это большое достижение выиграть 1 место в группе ЛИГЕ ЕВРОПЫ С второсортными командами вау ! теперь на носу селтик ! посмотрим что такое зенит !! да из года в год в лиге чемпионов зенит смешит своей убогой игрой !! так что чья бы корова мычала !

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 января 2018, 14:39

      О! Жабёха попукивает)) нельзя сравнивать апл и рфпл вообще! Какую то чушь стелит. Чего тогда не сказал кто играет круче его? И этот пи..дешь Про уровень чемпионата не уместен, При сравнении с одним игроком! Как эксперт, лучше б молчал, умнее бы казался!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 13:36

      Есть над чем задуматься...

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 января 2018, 12:37

      Конечно останется. Нулевой в пустом чемпионате

      -2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 января 2018, 11:57

      Какой же убогий, кстати говоря в матче с ливерпулем Промес бил по воротам 6 раз, неповезло не забил но не стоит говорить что его в той игре не было "эксперт", честно сказать высказывания этого уе... бесят больше чем Червиченко

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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr > кузнецов артем 12 января 2018, 13:10

      В сторону ворот бил, но до ворот мяч ни разу так и не долетел.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 11:21

      критик всея Руси проснулся и опять завел свою пластинку.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 января 2018, 10:47

      Ну и пускай пока в Спартаке играет!

      1
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 12 января 2018, 10:32

      Андрей прав, никуда Антоха не уедет по 2-им причинам. В АПЛ он никому не нужен, а в Спартаке ему корону уже одели. Жизнь удалась.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 12 января 2018, 09:56

      Да правильно он вме сказал .

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      Рейтинг: +451

      Illars 12 января 2018, 09:48

      Канчельскис был дико классным игроком, но в плане экспертных высказываний, имхо, скатывается на уровень всяких Червиченок, Бубновых и иже с ними.
      А, и Кафельниковых, да-да.

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