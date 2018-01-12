Канчельскис: «Промес лучший футболист в России? Вот потому у нас и такой чемпионат»

Промес,Промес-а кто это?Это тот которому Зенит засадил 5 мячей?Не,не знаю такого!
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не видит серьезных перспектив для футболиста «Спартака» Квинси Промеса в английской Премьер-лиге. По его словам, голландец не сможет проявить себя в этом чемпионате.
– Как думаете, Промес покинет «Спартак» в январе?
– Да никуда он не уедет! Все это слухи.
– Почему?
– Куда он перейдет?
– В английский клуб.
– Да успокойтесь вы уже. Там надо в футбол играть, бороться, мячи отбирать. А в нашей Премьер-лиге он, можно сказать, курит большую сигару, пешком ходит по полю.
– Постойте. Он вообще-то признан лучшим футболистом года в России
– Это и показательно. Потому у нас и такой чемпионат. Ну куда он поедет? Объясните мне, пожалуйста.
– Периодически пишут про «Ливерпуль», «Эвертон», а теперь еще и про «Тоттенхэм».
– Ха! Ну какой «Ливерпуль»? После 0:7?! Зачем вы сами себя обманываете? Где в той игре был Промес?
– Такие матчи бывают с каждой командой.
– Если ты хороший футболист, должен проявлять себя в таких важных встречах. А он просто пропал.
– Промес и «Тоттенхэм» – тоже нереально?
– Не его уровень. Он останется в «Спартаке» пожизненно.