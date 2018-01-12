Дзюба, Шатов, Новосельцев и Анюков не полетят на сборы с «Зенитом»

По информации «Спорт-эскпресса» со ссылкой на журналистов итальянского телеканала RAI Uno, игроки «Зенита» Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Анюков и Иван Новосельцев не отправятся на сбор с командой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет новые клубы для ряда игроков, включая Дзюбу, Штатова и Новосельцева. Анюкова в этом списке не было.

Сбор начнется 15 января в ОАЭ.