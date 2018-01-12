Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба, Шатов, Новосельцев и Анюков не полетят на сборы с «Зенитом»

    По информации «Спорт-эскпресса» со ссылкой на журналистов итальянского телеканала RAI Uno, игроки «Зенита» Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Анюков и Иван Новосельцев не отправятся на сбор с командой.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет новые клубы для ряда игроков, включая Дзюбу, Штатова и Новосельцева. Анюкова в этом списке не было.

    Сбор начнется 15 января в ОАЭ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2018 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии50
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 12:26

      Новосельцев изначально выглядел сомнительной фигурой, только рядом с Навасом и в 5 защитников играл, по факту пшик оказался! Шатова жалко, травма не дала выйти на новый уровень, а сейчас сложно форму набрать! Анюкову давно пора искать клуб попроще! А Дзюбу не жалко!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 13 января 2018, 03:32

      Согласен полностью, они Зениту не нужны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 января 2018, 01:05

      и кержакова мишки нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 12 января 2018, 22:53

      Спорт-Экспресс написал, что Зенит ищет для игроков новые клубы, Итальянцы подхватили и добавили, что игроки не едут на сбор. Ну и СЭ это печатает как новый источник)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > Fju-2 13 января 2018, 09:40

      Спорт-Экспресс жёлтая газетёнка...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 12 января 2018, 22:37

      _ю_а с Шатовым были хороши, когда Халк с Витселем были

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      tim_73 12 января 2018, 22:00

      Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет новые клубы для ряда игроков, включая Дзюбу, Штатова и Новосельцева. Анюкова в этом списке не было.

      Редакторы, Шатова, а не Штатова. Исправьте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 января 2018, 21:53

      Сплавляют потихоньку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 января 2018, 21:51

      раковую опухоль вырезают,поддерживаю полностью,з а е ба ли эти мульёнеры революционеры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 12 января 2018, 21:27

      Все россияне...Зенит не боиться трудностей с лимитом? Кто остается то? Жирков -ветеран уже, Смольников так себе в этом году, Ерохин и Полоз не оправдали особо надежд...Остаются Лунев, Кузяев и Кокорин, это 3. Где взять еще 2х нормальных россиян? Выходит Смолов просто необходим Зениту..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Aleksandr_1986_Spb_ 12 января 2018, 21:53

      купят и дадут шанс выйти на новый уровень как Кузяеву-Зырянову.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > 3a zenit 12 января 2018, 22:14

      Так а кого купят и главное у кого? Кузяев то тоже так себе если честно, просто на уровне других россиян так, ничего...
      А россиян ведь толковых мало вообще в чемпионате...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Aleksandr_1986_Spb_ 12 января 2018, 22:36

      В следующем сезоне лимит будет в заявке

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > кузнецов артем 12 января 2018, 22:43

      Неправда...На 2 года лимит остается без изменений...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Aleksandr_1986_Spb_ 12 января 2018, 22:50

      да вон в пердиве их куча играющих лучше чем в вышке

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > 3a zenit 12 января 2018, 22:56

      А чего ж они тогда в пердиве?...Некоторые кто играет в Премьер-лиге кстати тоже должны быть в пердиве...Лимит им помогает в вышке держаться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Aleksandr_1986_Spb_ 13 января 2018, 03:32

      А в этом квартете кто игрок? Только, что Анюков. Шатов и Новосельцев, так себе, Дзюба вообще дзюба. Пусть идут играют где нибудь не в Зените. Хорошие замены им можно найти, они не топ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 12 января 2018, 21:26

      Ну и хорошо же. Хоть шевелиться начнут. Ну если кто хочет попасть на ЧМ из кожи вон будут лезть, чтобы где-нибудь поиграть и попасть в сборную.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11