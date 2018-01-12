Гвардиола установил рекорд АПЛ, став тренером месяца в четвертый раз подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером декабря АПЛ.

Испанец получил эту награду в четвертый раз подряд, ранее никому из тренеров это не удавалось. Таким образом, Гвардиола установил рекорд Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» на 15 очков.