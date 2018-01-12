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    Гвардиола установил рекорд АПЛ, став тренером месяца в четвертый раз подряд

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером декабря АПЛ.

    Испанец получил эту награду в четвертый раз подряд, ранее никому из тренеров это не удавалось. Таким образом, Гвардиола установил рекорд Премьер-лиги.

    «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» на 15 очков.

    Источник: Premierleague.com

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    12.01.2018 14:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +41

      spacerider 12 января 2018, 21:24

      Что тут можно сказать- Молодец!
      Выиграет АПЛ - утрет нос злопыхателям.
      Возьмет ЛЧ - всех критиков посадит в лужу.
      Имеет реальные шансы стать еще круче.

      1
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 12 января 2018, 15:39

      Когда его команда пересечется с Барсой или ПСЖ, вот заруба будет. Почти Амкар - Уфа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Wolk36 12 января 2018, 15:38

      Молодец,так держать!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 января 2018, 15:17

      Его команды показывают футбол будущего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 января 2018, 15:13

      Вдумчивый мужик, молодец, любимчик Круиффа.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 12 января 2018, 14:51

      Вот что Мауриньо психует.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 12 января 2018, 14:47

      Просто надо было сезон притереться и он чемпион!!!не то что наши

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 14:40

      ПЕП ЖЖЁТ, ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 12 января 2018, 14:31

      Одним словом - Гений!!

      2
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