Форвард «Марселя» Н'Жийе отказался переходить в «Спартак»

Нападающий «Марселя» Клинтон Н'Жийе входил в трансферные планы «Спартака», сообщает L’Equipe. Переход мог состояться в январе, но сам футболист отказался от переезда в Россию – он хочет завершить сезон во французском клубе.

В текущем сезоне 24-летний камерунский футболист сыграл во французской Лиге 1 девять матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Марселем» рассчитан до июня 2020 года.