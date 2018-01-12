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    Форвард «Марселя» Н'Жийе отказался переходить в «Спартак»

    Нападающий «Марселя» Клинтон Н'Жийе входил в трансферные планы «Спартака», сообщает L’Equipe. Переход мог состояться в январе, но сам футболист отказался от переезда в Россию – он хочет завершить сезон во французском клубе.

    В текущем сезоне 24-летний камерунский футболист сыграл во французской Лиге 1 девять матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Марселем» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 11:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 января 2018, 17:06

      если игрок говорит что не собирается ехать в Россию то тогда зачем эта писанина

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 января 2018, 13:27

      Клинтон...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 12 января 2018, 13:08

      чушь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 13:04

      Предполагаемая альтернатива предполагаемому уходу Зе Луиша

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 12 января 2018, 12:06

      Трансферы любят тишину. Это уточка очередная!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 11:47

      ну вот начало нового сериала под названием "Перейдет ли Н'Жийе в Спартак" а знает ли об этом Марсель и сам игрок вы узнаете в следующих сериях :)

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 11:44

      Форвард «Марселя» Н'Жийе отказался переходить в «7партак» после увиденного позора в Ливерпуле!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam > Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 12:30

      Чья бы корова мычала! После того как ЦСКА проиграл Марселю 6-0 в него точно отказались переходить нормальные игроки и вот мы до сих пор видим результат. Как и все российские клубы в наш чемп пойдут игроки ниже среднего уровня за бешенные бабки

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam > Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 12:38

      И в России нет великих клубов. Кто хотя бы 2 или 3 раза выигрывал ЛЧ до 2000 годов пока не началась финансово коррупционная схема в Уефа с политикой что у кого больше денег тот и победит. Все топовые клубы скупают лучших игроков за бешенные деньги. Все эти клубы нарушают финансовый fair play и всем п...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 января 2018, 11:18

      В принципе то Спартаку напы совсем не нужны. Даже Роше места на поле не находится, ждет своего звездного часа. Разве что хотели подстраховаться на случай ухода кого то из форвардов в этот ТП? Но больше похоже на очередную утку в стиле "Спартак намеревался подписать Неймара, но в последний миг сделка сорвалась..".

      8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 11:17

      Камерунец в самом соку, на контракте, да ещё в месте традиционного проживания!!! Хрен его с якоря оттуда сдёрнуть!...)))
      Не для того он в Еуропу пробился, что бы потом ехать в далёкую Московию... А переплачивать не стоит...

      8
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