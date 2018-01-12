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  • Созин — Смолову: «Ты либо в футбол играешь, либо с Кокориным»

Созин — Смолову: «Ты либо в футбол играешь, либо с Кокориным»

12 января 2018, 15:11
32

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

«Если в таком возрасте и таком ранге, как у Федора Смолова, не уезжать в Европу, то я не понимаю критерия отъезда. Он два последних года лучший бомбардир в РФПЛ. Сколько еще ждать? Головину говорят — рано уезжать. Смолову – не надо уезжать, надо играть с Кокориным. Это такой выбор? Играть с Кокориным? Ну серьезно, какая еще связка с Кокориным? Смолову обязательно нужно ехать в Европу. Это простимулирует Федора.

Я поддерживаю Владимира Габулова, который уехал в «Брюгге», а не стал сидеть на твердой зарплате. Понятно, что «Зенит» заплатит Смолову больше, но надо выбирать, что тебе нужно. Либо ты в футбол играешь, либо с Кокориным играешь. Мое мнение – нужно Смолову уезжать, тем более это Англия. Не важно, на каком месте сейчас идет «Вест Хэм». Дай бог, чтобы у Федора в Англии все получилось. Заодно увидим, на каком уровне сейчас наш чемпионат находится», — сказал Созин.

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (32)
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Dimon013
1515760060
Да и Смолову и Кокорину нужно ехать покорять Европу
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Куртуазные манеры
1515760075
Не этичное заявление. Какое твое собачье дело.
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insider_retro
1515760199
Федя, может и рад уехать!!! Но за его спиной с протянутой рукой стоят агент, владелец клуба и вся та, братия, которая находится в тени, но имеет интерес в сделке!!! И все хотят поиметь, потому и цену задирают... Безнадёга...
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zigbert
1515761134
Не знаю как будет выглядеть связка Кокорин_Смолов?Но то что Кокорин может дурно повлиять на его характер,это настораживает.
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Serjoga
1515762638
Выберет деньги-как футболист закончится! По крайней мере у Манчини!
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neveldomha
1515763420
Ну и чего. Уехали в Англию Жирков, Погребняк, Павлюченко, Аршавин. Пожалуй, что кроме Аршавина и вспомнить то теперь не кого. Как ушли посредственностями, такими и вернулись. Поэтому не надо тут ляля. А в конечном итоге Федя разделит судьбу Ромки, который ни в одной стране какой бы не играл, не стал чемпионом. Мой совет Смолову - иди в Зенит, играй, получай раза в три больше, чем бы получал в Вэст Хеме и радуйся счастливой, обеспеченной жизни, как своей, так и своих близких.
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daco21
1515765514
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com
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Zubo
1515766002
Какой интеллект, нак акал на российский футбол, не скрывая своей неприязни к стране и своим соотечественникам, даже будучи в Англии, Смолов останется Смоловым, а уровень нашего футбола мы и так знаем, дурилка картонная
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Полная Канистра
1515770177
представляю как Федя уже устал от всего этого тут и психику потерять можно от всяких этих писак и советчиков с членами
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OfaZavr
1515772375
может быть и верно говорит, но от члена комитета по этике не корректно слышать такие слова.
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