Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Созин — Смолову: «Ты либо в футбол играешь, либо с Кокориным»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

    «Если в таком возрасте и таком ранге, как у Федора Смолова, не уезжать в Европу, то я не понимаю критерия отъезда. Он два последних года лучший бомбардир в РФПЛ. Сколько еще ждать? Головину говорят — рано уезжать. Смолову – не надо уезжать, надо играть с Кокориным. Это такой выбор? Играть с Кокориным? Ну серьезно, какая еще связка с Кокориным? Смолову обязательно нужно ехать в Европу. Это простимулирует Федора.

    Я поддерживаю Владимира Габулова, который уехал в «Брюгге», а не стал сидеть на твердой зарплате. Понятно, что «Зенит» заплатит Смолову больше, но надо выбирать, что тебе нужно. Либо ты в футбол играешь, либо с Кокориным играешь. Мое мнение – нужно Смолову уезжать, тем более это Англия. Не важно, на каком месте сейчас идет «Вест Хэм». Дай бог, чтобы у Федора в Англии все получилось. Заодно увидим, на каком уровне сейчас наш чемпионат находится», — сказал Созин.

    Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2018 15:11
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 12:42

      Я думаю он перейдет в Зенит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 12 января 2018, 21:31

      Я думаю, Краснодар обойдет Зенит и займет 3 место. А это квалификация ЛЧ. А в Зенит перейдет- снова в ЛЕ играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 12 января 2018, 21:29

      Вот взял и опустил Кокорина, как будто играть с ним западло. А Санек поди ржёт над ним. Ведь получает то по миллиону в день- жизнь удалась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 12 января 2018, 20:18

      То ли все эти фейки - давление на Смолова , то ли против - Манчини , скорее всего - что-то третье ....)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 января 2018, 20:16

      Не зря,мы были страной Советов!!!! Каждый суслик-агроном! Сидишь в этике,вот изанимайся этикой. У тебя,футболеры то шампанское хлебают,то по встречке носятся,то обвиняют болельщиков в их ожиданиях,а ты,блин,советуешь куда идти играть....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 января 2018, 19:52

      Нафиг нам нужен этот комитет по этике, если там такие члены как этот сосин без всякой этики ?? Ещё небось из гос бюджета весь этот комитет оплачивается?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 18:52

      может быть и верно говорит, но от члена комитета по этике не корректно слышать такие слова.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 января 2018, 18:16

      представляю как Федя уже устал от всего этого тут и психику потерять можно от всяких этих писак и советчиков с членами

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 января 2018, 17:58

      Да как по одному фотболисту можно судить о всем футболе страны!?? Ска.. чё там, все ********* сегодня)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 12 января 2018, 17:40

      Да нету смысла ему бегать по рфпл из клуба в клуб! Конечно Европа! Удачи Фёдору!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11