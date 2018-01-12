Созин — Смолову: «Ты либо в футбол играешь, либо с Кокориным»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

«Если в таком возрасте и таком ранге, как у Федора Смолова, не уезжать в Европу, то я не понимаю критерия отъезда. Он два последних года лучший бомбардир в РФПЛ. Сколько еще ждать? Головину говорят — рано уезжать. Смолову – не надо уезжать, надо играть с Кокориным. Это такой выбор? Играть с Кокориным? Ну серьезно, какая еще связка с Кокориным? Смолову обязательно нужно ехать в Европу. Это простимулирует Федора.

Я поддерживаю Владимира Габулова, который уехал в «Брюгге», а не стал сидеть на твердой зарплате. Понятно, что «Зенит» заплатит Смолову больше, но надо выбирать, что тебе нужно. Либо ты в футбол играешь, либо с Кокориным играешь. Мое мнение – нужно Смолову уезжать, тем более это Англия. Не важно, на каком месте сейчас идет «Вест Хэм». Дай бог, чтобы у Федора в Англии все получилось. Заодно увидим, на каком уровне сейчас наш чемпионат находится», — сказал Созин.

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».