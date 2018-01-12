Брага: «Ждать от Смолова решения всех проблем «Зенита» неправильно»

Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага уверен, что форвард Федор Смолов, в случае его перехода из «Краснодара» в «Зенит» этой зимой», не сможет решить всех проблем команды с берегов Невы. По его словам, этому могут помешать несколько факторов, в том числе вопрос адаптации.

– Нужен ли питерскому клубу Смолов, которого беспрестанно сватают на берега Невы?

– Федор не забьет 30 мячей за шесть месяцев, но может помочь «Зениту». С другой стороны, в атаке у сине-бело-голубых и так уже есть много игроков. В любом случае, ждать от Смолова решения всех проблем неправильно. Мы не знаем, как он адаптируется в Петербурге, потому что «Зенит» – это другой мир по сравнению с «Краснодаром»: не скажу, что другой уровень, но другая атмосфера, другая ситуация, другая раздевалка, другой тренер и другие партнеры.

– По слухам, «Зенит» уже в январе могут покинуть Жирков и Анюков. Это будет для питерцев потерей?

– Думаю, да. По-моему, Юрий и Александр еще способны помочь «Зениту». Да, они возрастные, но зато опытные. Жирков может играть в основном составе, а Анюков важен для ротации.

– Что скажете по ситуации с Новосельцевым?

– По-моему, это один из самых непонятных трансферов в истории «Зенита» – наравне с Пюигренье и Лумбом. Даже при том большом количестве матчей, которые питерцы провели в первой части текущего сезона, Иван принял участие только в одной игре, а на его позиции в центре обороны запросто могут сыграть Кришито и Иванович. Я могу понять, зачем Новосельцев переходил в «Зенит»: ему предложил контракт один из лучших клубов страны, и он воспользовался шансом, который может выпасть только раз в жизни. Но похоже, что этим решением Иван закончил свою карьеру.