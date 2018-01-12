Титов: «Роналду и Месси – гении, которые рождаются раз в сто лет»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов высказался на тему гениальности Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Россиянин считает, что у них нет конкурентов в современном футболе.

– Мне запомнилось одно высказывание Роналдо: «В мое время звезд было больше, а конкуренция выше». Это правда. Роналду и Месси – гении, которые рождаются раз в сто лет. Но дальше-то пропасть, такого не наблюдалось.

– А как же Неймар?

– Да, через пару лет бразилец станет лучшим. Но он выступает в чемпионате Франции, где конкуренции у «ПСЖ» практически нет. Можно дать задание этой команде играть только левой ногой – и она все равно возьмет.