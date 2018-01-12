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    Титов: «Роналду и Месси – гении, которые рождаются раз в сто лет»

    Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов высказался на тему гениальности Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Россиянин считает, что у них нет конкурентов в современном футболе.

    – Мне запомнилось одно высказывание Роналдо: «В мое время звезд было больше, а конкуренция выше». Это правда. Роналду и Месси – гении, которые рождаются раз в сто лет. Но дальше-то пропасть, такого не наблюдалось.

    – А как же Неймар?

    – Да, через пару лет бразилец станет лучшим. Но он выступает в чемпионате Франции, где конкуренции у «ПСЖ» практически нет. Можно дать задание этой команде играть только левой ногой – и она все равно возьмет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2018 08:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 января 2018, 13:05

      Согласен! Роналду и Месси - профи в своем деле!

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