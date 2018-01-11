Гендиректор «Ахмата»: «Зенит» хочет купить Швеца? Зимой мы не намерены расставаться с Антоном»

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Антону Швецу, которую сообщил комментатор Нобель Арустамян.

«Надо у Нобеля спросить, откуда у него такая информация. Интерес к Швецу есть со стороны сразу нескольких клубов, но мы ответили, что будем рассматривать предложения летом. Официальных предложений пока нет.

Зимой мы не намерены расставаться с Антоном. Летом, если будут официальные предложения, – пожалуйста. По поводу сумм, которые называет Арустамян, не знаю, откуда они берутся», — сказал Айдамиров.

По информации Арустамяна, «Зенит» предлагает 4 миллиона евро за игрока. «Ахмат» хочет получить 7-8 миллионов.