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    Гендиректор «Ахмата»: «Зенит» хочет купить Швеца? Зимой мы не намерены расставаться с Антоном»

    Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Антону Швецу, которую сообщил комментатор Нобель Арустамян.

    «Надо у Нобеля спросить, откуда у него такая информация. Интерес к Швецу есть со стороны сразу нескольких клубов, но мы ответили, что будем рассматривать предложения летом. Официальных предложений пока нет.

    Зимой мы не намерены расставаться с Антоном. Летом, если будут официальные предложения, – пожалуйста. По поводу сумм, которые называет Арустамян, не знаю, откуда они берутся», — сказал Айдамиров.

    По информации Арустамяна, «Зенит» предлагает 4 миллиона евро за игрока. «Ахмат» хочет получить 7-8 миллионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.01.2018 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 10:29

      ну вот теперь понятно что вся его инсайдерская информация полная чушь.

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