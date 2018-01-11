Мохамед Сиссоко: «У Дибалы пока еще нет такого характера, как у Дель Пьеро»

Бывший игрок «Ювентуса» Мохамед Сиссоко поделился мнением об игре полузащитника туринцев Пауло Дибалы.

«Дибала — наследник Дель Пьеро? У Дибалы, по моему мнению, пока еще нет характера Дель Пьеро. Он очень молод.

Если он будет прислушиваться к советам тех, кто его окружает — Недведа и Буффона — он может прибавить. Я не его агент, но он играет за одну из лучших команд мира. Я бы хотел, чтобы он задержался в «Ювентусе» еще на два-три года», — сказал Сиссоко.

В текущем сезоне Дибала забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи в 24-х матчах всех соревнований. Аргентинец занимает третье место в списке бомбардиров Серии А с показателем 14 мячей.