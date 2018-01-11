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    Мохамед Сиссоко: «У Дибалы пока еще нет такого характера, как у Дель Пьеро»

    Бывший игрок «Ювентуса» Мохамед Сиссоко поделился мнением об игре полузащитника туринцев Пауло Дибалы.

    «Дибала — наследник Дель Пьеро? У Дибалы, по моему мнению, пока еще нет характера Дель Пьеро. Он очень молод.

    Если он будет прислушиваться к советам тех, кто его окружает — Недведа и Буффона — он может прибавить. Я не его агент, но он играет за одну из лучших команд мира. Я бы хотел, чтобы он задержался в «Ювентусе» еще на два-три года», — сказал Сиссоко.

    В текущем сезоне Дибала забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи в 24-х матчах всех соревнований. Аргентинец занимает третье место в списке бомбардиров Серии А с показателем 14 мячей.

    Источник: Football Italia

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    11.01.2018 20:08
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