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    Фред продлил контракт с «Шахтером» на 5 лет

    Полузащитник «Шахтера» Фред продлил контракт с украинским клубом. Стоит отметить, что недавно появилась информация об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Сити».

    «Я узнал об интересе со стороны «Манчестер Сити» и Гвардиолы от своего друга. Рад, что мою игру оценили в Европе. Но с моим агентом никто не связывался со стороны «Сити».

    Могу сказать, что я подписал новый контракт с «Шахтером», он рассчитан на пять лет. Я счастлив и хочу продолжать показывать свой футбол в Лиге чемпионов.

    Если же будут серьезные предложения в мой адрес, то я готов пообщаться со своим агентом и семьей на этот счет», – рассказал Фред Glono Esporte.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 11:42
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