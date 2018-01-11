Фред продлил контракт с «Шахтером» на 5 лет

Полузащитник «Шахтера» Фред продлил контракт с украинским клубом. Стоит отметить, что недавно появилась информация об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Сити».

«Я узнал об интересе со стороны «Манчестер Сити» и Гвардиолы от своего друга. Рад, что мою игру оценили в Европе. Но с моим агентом никто не связывался со стороны «Сити».

Могу сказать, что я подписал новый контракт с «Шахтером», он рассчитан на пять лет. Я счастлив и хочу продолжать показывать свой футбол в Лиге чемпионов.

Если же будут серьезные предложения в мой адрес, то я готов пообщаться со своим агентом и семьей на этот счет», – рассказал Фред Glono Esporte.