Силкин: «Промес перерос уровень чемпионата России»

Известный российский тренер Сергей Силкин считает, что уход Квинси Промеса из «Спартака» зимой будет оправдан только в случае, если москвичи смогут получить достойную денежную компенсацию.

«Промес стабильно играет в чемпионате России, хорошо проявил себя в Лиге чемпионов и регулярно вызывается в сборную Голландии. Естественно, за ним пристально следят в Европе.

Квинси — очень яркий футболист, способный в одиночку решить исход конкретного эпизода. Он регулярно приносит пользу «Спартаку» и выделяется на фоне не только своих партнеров по команде, но и на фоне всех футболистов РФПЛ.

Можно сказать, голландец уже перерос уровень чемпионата России и готов к новому вызову в своей карьере. Уверен, он симпатичен многим сильным командам.

Его уход станет серьезной потерей для «Спартака», восполнить которую будет очень проблематично. Однако если красно-белым предложат за Промеса солидные деньги, то они, вероятнее всего, отдадут его даже зимой. И только хороший заработок на трансфере сможет хоть как-то оправдать его уход для красно-белых», – считает Силкин.

Напомним, что Промес играет за «Спартак» с 2014 года. За это время голландец провел 115 матчей, забил 58 мячей и отдал 31 результативную передачу.