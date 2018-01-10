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    Агент Джаккерини – об интересе к игроку со стороны «Спартака»: «Никаких предложений из России не было. Это вздор»

    Футбольный агент Фульвио Валькареджи, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Эмануэле Джаккерини, заявил, что не получал предложений от «Спартака» относительно трансфера своего клиента.

    Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 32-летнего итальянца 1 миллион евро.

    «Джаккерини обязательно покинет «Наполи» этой зимой и перейдет в другой клуб. Но никаких предложений из России или Турции не было. Все это просто вздор. В Италии многие проявляют интерес к моему клиенту», – приводит слова Валькареджи TMW Radio.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2018 23:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 11:17

      ну вот так всегда, сначала новости что переходит и уже почти перешел а потом официальные лица выступают с заявлением что все это полная чушь и неправда.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 января 2018, 05:07

      Ждите...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 23:05

      Ну вот, а мы уже взбодрились

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