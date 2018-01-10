Агент Джаккерини – об интересе к игроку со стороны «Спартака»: «Никаких предложений из России не было. Это вздор»

Футбольный агент Фульвио Валькареджи, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Эмануэле Джаккерини, заявил, что не получал предложений от «Спартака» относительно трансфера своего клиента.

Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 32-летнего итальянца 1 миллион евро.

«Джаккерини обязательно покинет «Наполи» этой зимой и перейдет в другой клуб. Но никаких предложений из России или Турции не было. Все это просто вздор. В Италии многие проявляют интерес к моему клиенту», – приводит слова Валькареджи TMW Radio.