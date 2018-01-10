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    «Барселона» заплатит «Ливерпулю» 20 миллионов, если Коутиньо проведет за каталонцев 100 матчей

    Стали известны подробности перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

    Основная сумма трансфера составила 120 миллионов евро. Еще 40 английский клуб может получить в качестве бонусов.

    10 миллионов каталонцы заплатят, если в ближайшие два сезона команда попадет в групповой этап Лиги чемпионов. 5 – в случае победы в еврокубке.

    Если Коутиньо проведет за «Барселону» 25 матчей, то «Ливерпуль» получит 5 миллионов. Если 100 – 20.

    Трансфер бразильца – второй в списке самых дорогих в истории футбола.

    Коутиньо – в Барселоне. Только факты

    Источник: The Guardian

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    10.01.2018 19:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 11 января 2018, 16:31

      "10 миллионов каталонцы заплатят, если в ближайшие два сезона команда попадет в групповой этап Лиги чемпионов"
      Ни хрена себе.. Вот это условие..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +201

      falanor 10 января 2018, 21:17

      с такими условиями проще было сразу выплатить сумму да и все, и не морочить себе голову.

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