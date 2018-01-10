«Барселона» заплатит «Ливерпулю» 20 миллионов, если Коутиньо проведет за каталонцев 100 матчей

Стали известны подробности перехода полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

Основная сумма трансфера составила 120 миллионов евро. Еще 40 английский клуб может получить в качестве бонусов.

10 миллионов каталонцы заплатят, если в ближайшие два сезона команда попадет в групповой этап Лиги чемпионов. 5 – в случае победы в еврокубке.

Если Коутиньо проведет за «Барселону» 25 матчей, то «Ливерпуль» получит 5 миллионов. Если 100 – 20.

Трансфер бразильца – второй в списке самых дорогих в истории футбола.

Коутиньо – в Барселоне. Только факты