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  • Бубнов: «Вериссимо не сильнее нынешних защитников «Спартака»

Бубнов: «Вериссимо не сильнее нынешних защитников «Спартака»

10 января 2018, 17:08
11

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном переходе в команду защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо. По мнению ветерана, бразилец не кажется оптимальным вариантом усиления состава.

«Я не уверен, что Вериссимо сильнее тех защитников, которые сейчас есть у «Спартака». По сути, «Спартаку» если и покупать иностранного защитника, то нужно, чтобы он был на голову сильнее тех, кто есть в команде. А Вериссимо сыграл за «Сантос» только один полноценный сезон. Также надо учесть, что ему предстоит адаптация в случае перехода. Поэтому есть опасения, что он не сможет заиграть сразу, ведь его рассматривают в качестве замены Сердару Таски», – сказал Бубнов.

По неофициальным данным, московский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста около 6 миллионов евро.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Сантос Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Одинокий волк Маквейд
1515594401
Была заготовка Вериссимо-брависсимо, но, похоже, не понадобится.
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Сибирь за Спартак
1515594953
Нужен матерый волчара, а не перспективный щенок.
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makson_klim
1515595701
Вот здесь АВБ прав!!!Я согласен!Второго Петковича нам не нужно!!!
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VVM1964
1515596475
" На безрыбье и рак - рыба "
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RedWhiteFans2
1515597038
Да защитник должен быть не так себе, а действительно на голову выше имеющихся.
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Сильвербой
1515597262
Опасения есть всегда, даже когда опытные игроки переходят в другой клуб, а тут молодой парень на другой континент переезжает! Посмотрите что с Габиголом происходит!!!
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спартак спартаков 1
1515598127
проснулся я думал уже и не услышу идиота
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Дед Сергей
1515599502
Конечно, кто-то считает себя большим специалистом в футболе, чем Бубнов. Их право. Так пусть подумают эти "мудрецы", а заплатили бы они собственные 6 лямом евро за этого "сырца"? И что они могут иметь в итоге? По-моему надо по одежке протягивать ножки. А. потом, наших ребят куда же? Кто кричит, что нашим дороги нет? Так вот, прежде, чем безапеляционно делать заявления, надо сначала определить свою твердую позицию. Мы за наш футбол или за то, что называется порой футболом, а именно бизнес на футболе. Мне, често говоря, наплевать на рейтинги и то, какое место мы займем на чемпионате мира. Я хочу, чтобы вышли русские ребята, отдали всех себя на поляне и, независимо от результата, ушли с гордо поднятой головой. И я буду за них горд.
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Юрий Крутько
1515601126
Помню Бубнова,как отличного защитника и сейчас вижу его очень хорошим экспертом,поэтому полностью с ним согласен...
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Робинзон
1515608581
он молод и совсем неплох хватит брюзжать .
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