Бубнов: «Вериссимо не сильнее нынешних защитников «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном переходе в команду защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо. По мнению ветерана, бразилец не кажется оптимальным вариантом усиления состава.

«Я не уверен, что Вериссимо сильнее тех защитников, которые сейчас есть у «Спартака». По сути, «Спартаку» если и покупать иностранного защитника, то нужно, чтобы он был на голову сильнее тех, кто есть в команде. А Вериссимо сыграл за «Сантос» только один полноценный сезон. Также надо учесть, что ему предстоит адаптация в случае перехода. Поэтому есть опасения, что он не сможет заиграть сразу, ведь его рассматривают в качестве замены Сердару Таски», – сказал Бубнов.

По неофициальным данным, московский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста около 6 миллионов евро.