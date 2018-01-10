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    Бубнов: «Вериссимо не сильнее нынешних защитников «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном переходе в команду защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо. По мнению ветерана, бразилец не кажется оптимальным вариантом усиления состава.

    «Я не уверен, что Вериссимо сильнее тех защитников, которые сейчас есть у «Спартака». По сути, «Спартаку» если и покупать иностранного защитника, то нужно, чтобы он был на голову сильнее тех, кто есть в команде. А Вериссимо сыграл за «Сантос» только один полноценный сезон. Также надо учесть, что ему предстоит адаптация в случае перехода. Поэтому есть опасения, что он не сможет заиграть сразу, ведь его рассматривают в качестве замены Сердару Таски», – сказал Бубнов.

    По неофициальным данным, московский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста около 6 миллионов евро.

    Источник: Спорт FM

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    10.01.2018 17:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 10 января 2018, 21:23

      он молод
      и совсем неплох

      хватит брюзжать
      .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 10 января 2018, 19:18

      Помню Бубнова,как отличного защитника и сейчас вижу его очень хорошим экспертом,поэтому полностью с ним согласен...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 10 января 2018, 19:01

      Зато он будет. И Сантос - это не ...Могилёв.
      Поглядим кто таков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 10 января 2018, 18:51

      Конечно, кто-то считает себя большим специалистом в футболе, чем Бубнов. Их право. Так пусть подумают эти "мудрецы", а заплатили бы они
      собственные 6 лямом евро за этого "сырца"? И что они могут иметь в итоге? По-моему надо по одежке протягивать ножки. А. потом, наших ребят куда же? Кто кричит, что нашим дороги нет? Так вот, прежде, чем безапеляционно делать заявления, надо сначала определить свою твердую позицию. Мы за наш футбол или за то, что называется порой футболом, а именно бизнес на футболе. Мне, често говоря, наплевать на рейтинги и то, какое место мы займем на чемпионате мира. Я хочу, чтобы вышли русские ребята, отдали всех себя на поляне и, независимо от результата, ушли с гордо поднятой головой. И я буду за них горд.

      1
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 10 января 2018, 18:28

      проснулся я думал уже и не услышу идиота

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 января 2018, 18:14

      Опасения есть всегда, даже когда опытные игроки переходят в другой клуб, а тут молодой парень на другой континент переезжает! Посмотрите что с Габиголом происходит!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 января 2018, 18:10

      Да защитник должен быть не так себе, а действительно на голову выше имеющихся.

      3
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 января 2018, 17:48

      Вот здесь АВБ прав!!!Я согласен!Второго Петковича нам не нужно!!!

      3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 января 2018, 17:35

      Нужен матерый волчара, а не перспективный щенок.

      5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 января 2018, 17:26

      Была заготовка Вериссимо-брависсимо, но, похоже, не понадобится.

      4
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