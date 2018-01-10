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    Коутиньо будет снимать в Барселоне дом за 28 тысяч

    Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо находится в поисках дома в столице Каталонии. Как сообщается, бразилец склоняется к аренде жилья. Скорее всего, игрок выберет дом, в котором живет хавбек команды Арда Туран. Турок близок к смене клубной прописки, и в скором времени дом будет освобожден. Туран снимал данное жилье за 21 тысячу евро в месяц. Однако владелец апартаментов намерен повысить стоимость до 28 тысяч.

    Напомним, 25-летний Коутиньо перешел в стан сине-гранатовых из «Ливерпуля» за 160 миллионов евро.

    Источник: Diario Gol

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    10.01.2018 12:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +116

      ron 80 10 января 2018, 14:00

      Не .... чо то не то происходит в футболе......Чего я не хозяин дома????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 января 2018, 13:59

      он себе может это позволить ! Играет парень очень великолепно ! а вот когда такие ублюдки как кокорин, дзюба получают ни за что миллионы вот это обидно !!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 10 января 2018, 13:06

      Жируют ни за что

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      neomessi 10 января 2018, 12:49

      28 т.евро в месяц)) = 1,9млн руб.
      опупеть!!!!! данная сумма это двух годичный мой оклад.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > neomessi 10 января 2018, 12:52

      У богатых свои замашки

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi > acer2003 10 января 2018, 13:39

      согласен.

      0
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