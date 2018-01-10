Коутиньо будет снимать в Барселоне дом за 28 тысяч

Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо находится в поисках дома в столице Каталонии. Как сообщается, бразилец склоняется к аренде жилья. Скорее всего, игрок выберет дом, в котором живет хавбек команды Арда Туран. Турок близок к смене клубной прописки, и в скором времени дом будет освобожден. Туран снимал данное жилье за 21 тысячу евро в месяц. Однако владелец апартаментов намерен повысить стоимость до 28 тысяч.

Напомним, 25-летний Коутиньо перешел в стан сине-гранатовых из «Ливерпуля» за 160 миллионов евро.