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    Бесчастных: «Работа в «Ростове»? Не могу это комментировать»

    Бывший тренер «Тосно» Владимир Бесчастных прокомментировал возможность работы в тренерском штабе Валерия Карпина, который недавно возглавил «Ростов». По его словам, эта тема – слишком деликатная на данный момент.

    — Валерий Карпин еще до конца не сформировал окончательный состав тренерского штаба в «Ростове». Реально ли увидеть вас в этой команде?

    — Я не могу это комментировать. Это прерогатива и Валеры Карпина, и руководства клуба.

    — Но вы общались с Валерием Георгиевичем на эту тему?

    — Мы с ним дружим, общаемся. Но эта тема слишком деликатная, поэтому пока мы ее не трогали.

    — Вы знали, что Карпин собирается возобновить тренерскую карьеру и отправиться на берега Дона?

    — Я прекрасно знал, что он собирается вернуться к тренерской деятельности, что он тоже хочет работать. Рад за него.

    — «Ростов» был соперником «Тосно», вы наверняка хорошо изучили эту команду. У Карпина предвидится много работы на новом месте?

    — Да, работы будет много. Просто стили работы Валеры и Леонида Кучука немного разные. Но в Ростове перспективная команда, есть футболисты, с которыми можно работать. Думаю, на весеннем отрезке чемпионата «Ростов» будет хорошо выглядеть.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.01.2018 08:43
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