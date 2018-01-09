Быстров получит от УЕФА новую медаль Евро. Защитник «Кальяри» ждет перехода в «Спартак». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2018 21:06
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 января 2018, 21:28

      Не Кальяри, а Зальцбурга

      5
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      ...
      Рейтинг: +18

      Dazzman > oyabun 9 января 2018, 22:12

      поправили, спасибо

      0
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