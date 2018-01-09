Быстров получит от УЕФА новую медаль Евро. Защитник «Кальяри» ждет перехода в «Спартак». Дайджест событий дня

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подал в отставку.

Защитник «Зальцбурга» хочет перейти в «Спартак» по совету Пашалича.

«Спартак» снова обсуждает с «Сантосом» трансфер Вериссимо.

Защитник «Рубина» Баэур перешел в клуб АПЛ.

Манчини не исключает своего ухода в сборную Италии.

УЕФА составил сборную РФПЛ-2017 из молодых футболистов.

УЕФА вышлет Быстрову новую медаль Евро-2008.

Модрич лишится миллиона евро ради закрытия дела о неуплате налогов.

«Барселона» готова платить Гризманну столько же, сколько получает Суарес.

Моуринью может уйти из «МЮ», если в клуб не перейдет Канте.